Luis Enrique : « Je n’ai jamais rencontré un meilleur latéral droit qu’Hakimi ! »

Avant la réception du RC Lens ce samedi (17h sur DAZN), Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Comme chaque veille de rencontre, le technicien espagnol a fait face au journalistes présents sur place au Campus PSG.

La victoire face à l’OM, et la semaine de travail (PSG TV)

« Oui évidemment, il y a une relation directe avec le match précédent. On a vécu une semaine parfaite, on sait que le match de demain sera compliqué, il faut être préparé […] J’attends un match comme tous ceux qu’on a eu jusqu’ici. On a joué principalement contre des équipes du haut de tableau depuis le début de la saison. J’attends un Lens agressif sans ballon, qui défend bien, ils savent très bien ce qu’ils veulent faire avec le ballon ».

A propos de Willian Pacho

« Je crois que depuis la saison dernière, je vous ai souvent parlé de la différence entre ce que je peux vous dire, ce vers quoi je tends et il y a les statistiques. C’est évident que c’est un des joueurs qui a le plus joué. On savait que ça serait un joueur très important pour nous quand il a signé. Il gagne des duels, ressort bien le ballon, il récupère beaucoup de ballons, c’est un apport très positif ».

Le secteur offensif du PSG

« Depuis le début de la saison j’ai la sensation que vous vous voyez des problèmes où je n’en vois pas. On est une équipe qui marque plus de buts, prend plus de points… Je ne vois pas de problème, l’équipe va trouver les solutions à tous les problèmes. Dans tous les matchs on a été très supérieurs aux adversaires, on a crée beaucoup plus d’occasions, on aurait même dû en gagner plus. Je donne beaucoup de confiance à mon groupe. Les chiffres sont là, et les chiffres ne trompent pas ».

Luis Enrique sur Randal Kolo Muani

« Je compte sur tous mes joueurs sans exception. Je fais confiance à ce que je vois en match et en entrainement. Un joueur qui ne joue pas peut renverser la situation à l’entrainement. Je peux donner ou retirer du temps de jeu en fonction de ce que je vois et ce que je considère comme meilleur pour l’équipe […] Oui l’ambiance est très bonne et y avait déjà une situation similaire l’année dernière. Ceux qui sont arrivés apportent beaucoup, sur le plan personnel et footballistique. Mais ce n’est pas facile, ils sont forts, beaux, ils font ce qu’ils veulent dans la vie donc ils n’ont pas de mal à être heureux ».

Le milieu de terrain de Luis Enrique

« Mon objectif avec l’équipe c’est toujours le même : faire en sorte que ceux qui apportent beaucoup apportent plus, ceux qui apportent moins aident l’équipe. Je demande toujours plus à chacun, il ne faut jamais se satisfaire. En Ligue 1 on a trois buts par match et par rapport au départ de Mbappé cet été, les chiffres sont exceptionnels. C’est étonnant que vous voyez des problèmes. L’équipe grandit et je suis très optimiste ».

🔴🗣️ Luis Enrique : "Je n’ai JAMAIS rencontré un meilleur latéral droit qu’Hakimi ! Il a encore une grosse marge de progression et a beaucoup de potentiel !" 💪🇲🇦 pic.twitter.com/uPNHHiR9DY — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 1, 2024 X : @CanalSupporters

A propos d’Achraf Hakimi

« De tous les joueurs que j’ai rencontré je n’ai jamais vu un meilleur latéral droit que lui. Il doit encore beaucoup progressé, mais il se découvre en tant qu’homme et en tant que joueur. Il est en bonne voie sur les aspects footballistiques et personnels ».

Les entraînements de Luis Enrique

« Je suis la tête visible du staff mais il y a une équipe technique de haut niveau autour de moi. On est nombreux à imaginer ces entrainements selon ce que l’on veut travailler. Il faut toujours contrôler les charges de travail. Je suis un entraineur qui essaie toujours de changer les entrainements, les situations de jeu, je répète toujours à bon escient mais c’est très intéressant à imaginer ».

La relation avec Luis Campos

« On a un contact quotidien, si on ne se voit pas physiquement, on est en contact téléphonique, sinon présentiel. J’ai commencé ce poste en discutant avec lui. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir mais j’aimerais que ça soit un futur à deux ».

La situation à Valence et une minute de silence

« Le monde du foot est chaque jour plus solidaire, il y a des clubs comme le notre qui ont une fondation. C’est une tragédie qui touche un pays mais aussi des êtres humains. Toute solidarité pour la population de Valence est très importante. Je ne sais pas si une minute de silence changerait quelque chose, il faut davantage de l’aide économique ».

Son entente avec ses dirigeants

« Je me sens très bien depuis le 1er jour où je suis arrivé. J’ai pu planifié avec Luis Campos, Nasser, certaines signatures. Cette saison c’est différent parce que des joueurs sont partis et on a pu en faire venir d’autres. Je me sens mieux cette saison parce que je connais toutes les parties de ce club. J’espère continuer comme ça ».

A propos de Bradley Barcola

« Je ne sais et je ne m’inquiète pas. Si jamais Barcola passe trois jours sans marquer vous allez le critiquer. C’est un marathon, il y aura des hauts et des bas et si lui ne marque pas, d’autres joueurs marqueront. Il n’y a pas de charge supplémentaire, il ne faut pas que la pression repose davantage sur un joueur. Il faut que tout le monde marque des buts ».

Le positionnement d’Ousmane Dembélé face à l’OM

« Nous avons une capacité grâce aux joueurs, de changer souvent de positionnement. Et depuis toujours notre objectif avec le staff c’est de mettre les meilleurs joueurs dans leurs meilleures positions. Souvent Dembele joue à l’extérieur, mais des fois on sait que Dembélé aura plus de facilité dans l’axe, donc on l’a replacé là, plus proche du but. Mais je crois que le match de l’OM avant l’expulsion était très clair, mais l’expulsion a dilué le reste de la rencontre. Je suis très fier de ce que je vois, de l’attitude de mes joueurs. Ce qu’on a toujours cherché c’est d’être imprévisible pour l’adversaire et pour nous-mêmes. Mais le fait que l’on génère autant d’occasions c’est en raison de ces mouvements constants ».

Les sanctions à l’encontre du PSG pour les récents chants au Parc des Princes

« Du club et en terme personnel, je condamne tout type de violence physique ou verbal, les actes homophobes de tout type. Mais ce que je vois c’est qu’il n’y a que des sanctions contre le PSG. On a encore une partie de notre tribune fermée, alors qu’on voit tous types de choses ailleurs aussi… Mais je rappelle que je condamne fermement tout type de violence ».