Luis Enrique : « Je n’ai jamais vécu, en tant qu’entraîneur, un match avec cette intensité »

Dans un match complètement fou, le PSG s’est imposé contre le Bayern Munich (5-4) et a pris une légère option pour la finale. Il faudra aller chercher la qualification à Munich.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un magnifique spectacle aux supporters du Parc des Princes lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens et Bavarois ont fait trembler les filets à neuf reprises (5-4). Le PSG a pris un léger avantage qu’il devra conserver dans une semaine à l’Allianz Arena. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a salué le match joué par les deux équipes.

« Ça a été un match exceptionnel »

« Je pense que les deux équipes ont montré quelles équipes elles étaient. Ça a été un match exceptionnel. Je n’ai jamais vécu, en tant qu’entraîneur, un match avec cette intensité, cette envie de gagner. Je pense que tous les supporters, quelle que soit l’équipe, ont été contents de voir ce type de spectacle. Après les trois buts d’avance, qu’est ce qu’il s’est passé, c’était physique ? Non, physiquement non s’il vous plait. Je n’ai jamais vu un rythme comme ça. C’est incroyable. Il faut féliciter les deux équipes. Il faut féliciter tous les joueurs. Après, quand tu as trois buts d’écart et quand tu penses que c’est un résultat très positif, l’adversaire prend beaucoup de risques. Ils sont à un très haut niveau, ça a été compliqué et ce sera pareil la semaine prochaine. Il faut seulement féliciter, ce n’est pas le moment de revoir les actions. Bien sûr qu’il y a des choses à améliorer mais il faut profiter. Il faut savoir que c’est seulement leur troisième défaite de la saison. On est très contents. Je pense que l’on a mérité de gagner. On aurait mérité le match nul et même de perdre parce que ce match a été incroyable. Le même match la semaine prochaine ? Je pense que les deux équipes ont montré leur personnalité et leur manière de jouer au football. Et quand tout le monde qui voit ce match profite du match, ça marche. »