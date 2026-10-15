Luis Enrique : « Je n’aime pas arriver à la pause avec une telle avance »

Après la victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est revenu sur la performance de son équipe.

Le PSG a livré un beau spectacle face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Après une première période de haut vol, les Rouge & Bleu ont mené de trois buts avant de souffrir en seconde période face aux vagues des Citizens. Malgré tout, les joueurs de Luis Enrique ont répondu présents pour leur premier choc de la saison. Après la rencontre, Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse d’après-match sur la performance de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À lire aussi : Manchester City / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Son analyse du match

« Ça a été un match passionnant, avec des équipes qui cherchent à jouer tout le temps. On avait prévu ce type de match passionnant, incroyable, avec un rythme trépidant. C’est ce qui s’est passé. Mais je n’aime pas mener autant à la pause, parce que tu sais que la suite, ça ne va être que de la souffrance. Comme l’adversaire a perdu le match à ce moment-là, il prend beaucoup de risques et c’est très difficile à gérer. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Et si on n’avait pas eu de chance aujourd’hui, on perdait ce match. J’ai même dit à Rafel Pol (son adjoint) que ce soir, on a eu toute la chance qu’on n’a pas eue dans les premiers matchs de Ligue 1. Pour être honnête, je pense que ce soir aucun résultat n’aurait pu être juste pour les deux équipes. »

Comment expliquer la différence entre la première et la deuxième période ?

« Une équipe qui perd 3-0 prend des risques, c’est difficile de gérer ça. En première période, on a pressé presque à la perfection, mais en deuxième, on a fait des erreurs. Mais au final, gagner de nouveau en Angleterre contre les leaders de la Premier League, je pense que c’est important pour nous. »

Un message envoyé à l’Europe ?

« Non. Le message, c’est le vainqueur de la Coupe d’Europe en fin de saison qui l’envoie. Il y a beaucoup de moments pendant la saison où tu peux être à un très haut niveau. Mais ce qui est important, c’est de l’être quand arrive le mois de mars. C’est ça notre objectif. »

Est-ce sa meilleure première période depuis son arrivée au PSG ?

« La première chose que j’ai dite, c’est qu’aucun résultat ne serait mérité ce soir pour les deux équipes. Ce soir on a montré clairement quel type d’équipe nous sommes. Mais croyez-le ou non, je n’aime pas arriver à la pause avec une telle avance. Vous pouvez vous demander : ‘Pourquoi tu dis ça ?, c’est incroyable !’ Mais parce que tu penses que le match est gagné alors qu’il ne l’est pas. »

Un dixième match sans défaite face aux clubs anglais, a-t-il un avantage psychologique ?

« Oui, c’est sympa. Mais je n’aime pas les records, je m’en fiche. Ce que j’essaie de faire, avec notre équipe technique, c’est de donner le meilleur de nous-mêmes et d’aider l’équipe. Aujourd’hui, on aurait peut-être pu faire mieux en deuxième mi-temps, mais bon, c’est quand même un très beau record. J’espère qu’on continuera à affronter des équipes anglaises. C’est sympa de venir vous voir. »