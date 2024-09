Luis Enrique : « Je ne mets aucune limite à mes joueurs »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Girona pour la première journée de la Ligue des champions 2024-2025. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse en compagnie de Marquinhos. Le coach parisien a évoqué cette nouvelle saison de Champions League, le nouveau format de la compétition, Girona, la jeunesse de son groupe… Extraits choisis.

« Il y avait un bon parfum à l’entraînement ce matin. Les joueurs avaient des étoiles dans les yeux. Je m’attends à une opposition maximale face à Girona, ils ont fait une saison incroyable. Ils ont un grand entraîneur et j’aime la manière dont il fait jouer son équipe. On ne sait jamais à quoi s’attendre avec les équipes qui débutent dans la compétition. »

Manque d’expérience de l’effectif du PSG

« Tu peux gagner la Ligue des champions et ne pas avoir beaucoup d’expérience. Je ne mets aucune limite à mes joueurs. L’expérience est importante mais je vois de nombreux joueurs expérimentés qui commettent les mêmes erreurs. C’est difficile de calculer le pourcentage d’expérience nécessaire. »

Le jour de match

« Mon jour préféré est le jour du match, tout est prêt, fait, j’aime l’incertitude avant le match, toutes les étapes et évidemment la relation avec les joueurs. »

Le PSG a-t-il oublié le départ de Mbappé par son collectif ?

« C’est important d’évaluer le présent et ça passe par un projet clair défini la saison dernière. Mais pour tirer des conclusions, il faut attendre la fin de la saison et peut-être plusieurs saisons pour voir si cette idée a pu être menée à bien. C’est quelque chose qui me plaît. Je crois que c’est une bonne décision de venir ici. »

Le calendrier

« Les dix ou douze équipes qui ont des attentes n’ont pas du tout le même calendrier, mais on ne va pas utiliser notre calendrier comme une excuse. On va se battre à chaque match. »

Le nouveau format de la Ligue des champions

« Nous avions déjà un calendrier assez serré. Mais pour analyser la nouvelle compétition, il va falloir attendre de voir les performances des équipes. »

Girona en Ligue des champions

« Personne n’attendait cela, c’est la première fois que Girona va jouer la Ligue des champions. J’ai vu l’ensemble de leurs matches la saison dernière. C’est l’une des meilleures équipes espagnoles avec un grand entraîneur, Michel. Ils ont joué un football formidable, ils jouent très bien avec le ballon. »

Son choix de titulariser Asensio en pointe au lieu de Kolo Muani

« Je veux que tous les joueurs soient motivés et restent accrochés. À la vue du travail devant le but aujourd’hui, je pourrais utiliser chacun des six attaquants que j’ai. La polyvalence est l’une des caractéristiques de notre équipe. »

Les changements par rapport à la saison dernière

« On a changé beaucoup de choses et je vais continuer à changer ce que je considère nécessaire pour que l’équipe améliore cette performance. Même si l’équipe doit avoir des résultats, on l’a modifiée en fonction de ce qu’on considère le mieux pour elle. On essaye de donner les meilleures opportunités à nos joueurs. Je n’ai aucune peur du changement, même si quelque chose va très bien. Si je sens que quelque chose sera positif à l’équipe, je le ferai. C’est un chemin sinueux et c’est une des choses qui me plaît le plus. »

Son rôle au PSG

« On a toujours de l’influence pour le bien ou le mal, chacun aura son jugement. Au Barça c’était formidable, c’était une équipe déjà faite et ici, l’idée était de créer une mentalité collective et de créer nos propres stars finalement. Il faut s’adapter, convaincre les joueurs de la manière de jouer. C’est un projet plus malléable pour créer cette mentalité. J’ai plus d’influence avec le président et Luis Campos pour faire cette structure et générer quelque chose. Je suis très motivé et je suis ravi de compter sur la confiance du club et j’essaie de la rendre en apportant des résultats. »

Girona

« Je suis aussi fan de Girona. Michel a démontré à son niveau comment il fait jouer son équipe. J’aime beaucoup ces entraîneurs qui ont le courage de jouer en attaque, de créer. J’aime l’intensité et je ne sais pas ce qu’on va trouver demain. Le connaissant, ils vont attaquer et être courageux, comme ils l’ont fait contre le Barça. Je ne pense pas qu’ils changent de modèle. Malgré les départs de gros joueurs, je leur souhaite le meilleur. Pas en Ligue des champions contre nous, mais je leur souhaite le meilleur. »