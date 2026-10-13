Luis Enrique : « Je suis fatigué du Ballon d’Or »

À la veille d’affronter Manchester City en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant l’affiche entre Manchester City et le PSG en Ligue des champions (21h sur Canal+). Un premier choc en ce début de saison pour le double champion d’Europe. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Le premier match à l’extérieur en Ligue des champions (PSG TV)

« Vous savez déjà que nous n’allons rien changer. C’est une motivation extra d’avoir ce type de matchs. Il y a peu de matchs plus amusants que ce match contre Manchester City, qui est l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions. »

Les clés du match pour demain (PSG TV)

« Il y a différentes clés. Ils sont dans un moment incroyable en gagnant tous leurs matchs en championnat. C’est une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité et un entraîneur que nous connaissons. Pour nous, c’est une motivation et un défi. On pense à améliorer notre performance. C’est la Ligue des champions, une histoire différente, et c’est impossible de ne pas démarrer le match avec un sourire. On cherche à être ambitieux. »

Avec tous ses joueurs offensifs disponibles, est-ce un bon casse-tête ?

« Oui, bien sûr. Avoir à disposition tous les joueurs est la chose la plus positive pour un entraîneur. Ce match arrive au bon moment pour voir quel type de match on peut faire demain. C’est un défi et une motivation de jouer ici. »

Les xG élevés de son équipe, est-ce un critère important à ses yeux ?

« On a démarré la saison de manière brillante dans le jeu et les situations de but, mais on n’a pas obtenu les résultats qu’on méritait. En championnat, on est dans une position différente, nous ne sommes pas habitués à ça, mais je ne suis pas préoccupé. On va jouer notre deuxième match de Ligue des champions à l’extérieur contre l’une des meilleures équipes d’Europe. C’est l’équipe du pot A avec le FC Barcelone. On est motivés pour montrer de nouveau notre niveau et que nous pouvons surmonter les difficultés. »

Est-ce un premier gros test pour son équipe ?

« Non, ce résultat n’aura rien à voir avec ce qui va se passer dans l’avenir. Après Noël et en janvier, on verra quand arriveront les matchs. C’est le mois où tu pourras voir le niveau des équipes. Beaucoup d’équipes changent en six mois. Mais c’est un match intéressant et passionnant à regarder. C’est motivant pour nous de retourner à Manchester et de montrer notre niveau. »

Les condamnations envers Manchester City

« Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs. Il faudra attendre la décision finale de la personne qui doit décider ça. On attend et j’espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu’ils ont gagnés sont mérités. Il faut attendre ceux qui décident (…) C’est surprenant. Mais on doit respecter le processus et attendre la décision. Si je parle seulement de terrain, ils méritent ces trophées. »

Les propos élogieux d’Haaland envers son équipe et sur Hakimi et Nuno Mendes

« Nous sommes l’une des équipes qui cherchent à attaquer tout le temps, comme Manchester City. J’aimais voir le Manchester City de Pep Guardiola avant, et celui d’Enzo Maresca. Ce sont des équipes plaisantes. À chaque fois que j’ai l’opportunité de regarder, je regarde le football d’Enzo Maresca, car il est plaisant. Ça veut dire que tu attaques beaucoup mais tu défends aussi. »

Manchester City est-il plus dangereux, compte tenu du contexte qui l’entoure ?

« Ils sont dans un très bon moment. Ils ont gagné tous les matchs. Ils sont premiers du classement et ça reflète leur niveau. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité, un très bon manager avec des idées claires. C’est un défi motivant pour nous. »

Les retrouvailles entre Donnarumma et le PSG

« Le gardien numéro 1 sont les trois du PSG. Mais j’aime beaucoup Gigio Donnarumma. Pour moi, ça a été difficile ce que nous avons décidé (son départ). Mais c’est la vie. Il a le même niveau qu’à Paris. C’est une personne merveilleuse. J’adore voir Gigio Donnarumma. Qu’il profite à Manchester. »

Un match pour les candidats pour le Ballons d’Or

« Je suis fatigué du Ballon d’Or. Nous pouvons gagner ce trophée, nous avons des joueurs qui le méritent. L’an passé, nous avons pu aussi être élus meilleure équipe, il n’y avait pas qu’Ousmane Dembélé qui le méritait. Je suis fatigué du Ballon d’Or ! »

L’évolution des recrues estivales

« Comme d’habitude, il y a différentes situations. Pour les joueurs qui ont marqué beaucoup de buts, comme Ferran Torres, c’est positif aujourd’hui mais après trois matchs sans marquer, ce sera le bordel. Si, à l’inverse, des joueurs qui ne marquent pas, comme Mika Godts, marquent un triplé ce sera le nouveau Platini. C’est comme ça, le football. Il faut être calme. La première chose que je dis aux nouveaux joueurs et aux Titis quand ils viennent s’entraîner, c’est : ‘vous savez où nous sommes?’ Vous allez être critiqués tout le temps. C’est la vie des joueurs de haut niveau et il faut s’y habituer. »

Jouer avec des latéraux offensifs pour déstabiliser Manchester City ?

» C’est ma quatrième année à Paris, tu penses que je vais changer ? Tu penses que je vais défendre ? Leurs latéraux attaquent beaucoup aussi. On va chercher à jouer comme d’habitude, en attaquant tout le temps avec les latéraux, les milieux et les attaquants. De la même manière que d’habitude. La mentalité et l’envie de gagner sont toujours les mêmes. »