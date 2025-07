Luis Enrique : « Je suis fier de mon équipe »

Après l’ouverture du score, le PSG a terminé à neuf contre onze. S’il aurait pu sombrer, le club de la capitale a réussi à marquer un deuxième but et à se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique s’est dit fier de ses joueurs.

Pour son quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG tombait sur un gros morceau avec le Bayern Munich. Dans un match dans lequel les deux équipes se sont répondues coup pour coup, il a fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre et un but de Désiré Doué pour débloquer le compteur. Alors qu’il semblait avoir fait le plus dur, le PSG va se retrouver à neuf contre onze après les cartons rouges de Willian Pacho et Lucas Hernandez. Alors qu’il aurait pu sombrer, le club de la capitale a réussi à tenir et a même scellé la victoire grâce à un but d’Ousmane Dembélé (2-0). À l’issue de la rencontre, au micro de DAZN, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

« Je pense que l’on a été à la hauteur »

Fier de mes joueurs ? Bien sûr. Je pense que je suis fier que nos supporters voient comment nous affrontons les matches. Je pense que l’on a été à la hauteur et que l’on a mérité de gagner ce match. Mais, je dois aussi dire que cela a été très difficile, très serré. C’est une bonne équipe en face. Joué en infériorité numérique, c’est positif ou négatif pour la suite ? Je pense que nous sommes une équipe où il n’y a pas de violence. On s’entraîne pour jouer au football. Quand tu dois défendre contre une équipe avec un ou deux joueurs de moins, c’est pratiquement impossible. La dernière partie du match a été très difficile. J’espère ne plus avoir de joueurs en moins. La force mentale de l’équipe, impressionné ? Non. Je pense que vous êtes conditionné par le résultat parce que c’est votre travail. Je le comprends, mais pour moi, le Bayern Munich a fait un très bon match et ils auraient pu gagner le match. Je pense que, nous aussi, on a fait un très bon match. »