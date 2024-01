Grâce à son large succès sur la pelouse de l’US Orléans (1-4), le PSG s’est qualifié pour les 8es de finale de Coupe de France. Une prestation qui a donné satisfaction à Luis Enrique.

Le PSG a obtenu l’essentiel ce samedi soir. Opposés à l’US Orléans (National 1) au Stade de la Source, dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France, les Rouge & Bleu ont fait preuve de sérieux avec un succès maîtrisé sur le score de 1-4. Une prestation qui a satisfait dans son ensemble le coach parisien, Luis Enrique, comme il l’a expliqué au micro de beIN SPORTS après la rencontre.

Un match compliqué ou sérieux de son équipe ?

« Oui, oui tout à fait, ce genre de matches se complique quand tu n’as pas la bonne intensité. Nous avons dominé dès le début, c’était assez normal. Nous avons été très attentifs, il y a des transitions à soigner mais je suis plutôt satisfait. »

Donner la possibilité aux jeunes de rentrer en fin de match

« Oui, c’est vraiment très important parce qu’il faut les joueurs cadres, mais il y en a d’autres qui sont très jeunes et qui doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe. Donc oui, ce match renforce l’idée qui est la nôtre, c’est-à-dire de gagner la Coupe de France avec toute l’équipe. »

Avec les entrants et remplaçants, a-t-il trouvé son équipe motivée ?

« Oui. J’aurais tendance à dire que nous avons une équipe avec un objectif très clair, c’est-à-dire d’essayer de remporter tous les trophées possibles, et la Coupe de France est l’un des objectifs. »

Une envie de son équipe de jouer ensemble

« Oui, c’est quelque chose qui est très important. S’il n’y a pas la bonne attitude, nous ne parvenons à rien. Aujourd’hui, c’était un match couperet donc il y avait bien entendu la bonne attitude et beaucoup de détermination. Ils sont tous très contents. La vérité c’est que si vous ne courriez pas ce soir, vous aviez rapidement très froid. »

Est-il paré pour finir la saison ?

« Vous savez, il s’agit seulement de jouer des matches de football, d’aller dans le bon sens, d’essayer de jouer tous les matches que nous voulons jouer. Peu importe la compétition, il faut jouer. »

A-t-il été satisfait de la pelouse ?

« Oui, je dois dire que c’est incroyable. C’est la première fois que je vois une pelouse qui a été changée il y a aussi peu. Je dois vraiment féliciter les techniciens, c’est exceptionnel et spectaculaire. Jamais je n’ai vu quelque chose d’aussi formidable. Il n’y avait rien et maintenant on a une pelouse qui tient la route. C’est parfait. »