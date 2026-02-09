Luis Enrique : « Je suis très content à Paris. Ici c’est Paris »

Ce dimanche soir, le PSG a étrillé l’Olympique de Marseille (5-0). Présent en conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur ce succès historique du PSG.

Dans toute l’histoire des Classicos, jamais une équipe n’avait gagné avec cinq buts d’écart. C’est ce que vient de faire le PSG ce soir lors du 112e Classico de l’histoire en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (5-0). Un très large succès qui permet au club de la capitale de reprendre la tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur Lens mais également de distancer son ennemi intime, qui pointe désormais à douze longueurs, en plus d’avoir perdu sa place sur le podium. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien, avant de saluer les supporters du PSG et d’évoquer son avenir…

Une soirée parfaite ?

« Bien sûr ! Presque parfait ! On a démarré de manière intense avec agressivité, avec et sans ballon. On a dominé face à Marseille, une très bonne équipe. Le résultat montre une différence, mais c’était difficile. C’est un jour très important pour nos supporters. C’est historique. On n’a jamais gagné 5-0 dans un classique. Nos supporters le méritent. »

Un message envoyé à la Ligue 1 et l’Europe ?

« Pas de message. Si certains ne nous connaissent pas, ce n’est pas notre problème. Nous sommes une équipe très régulière. Après, on peut être efficaces ou pas. On a montré notre niveau individuel et collectif. C’est le meilleur moment de la saison. Ce match donnera de la confiance. »

Le meilleur match du PSG cette saison ?

« À Lisbonne (2-1), on a été incroyables, mais le résultat n’était pas bon. On a eu beaucoup d’occasions et tiré quatre fois sur le poteau contre Marseille mais on a réalisé mieux cette saison. »

Ousmane Dembélé

« Samedi, vous m’avez demandé pourquoi il était irrégulier ! J’aime les joueurs irréguliers comme Ousmane ! C’est un joueur différent avec le ballon, et il a ajouté ici à Paris, sans le ballon. En pressant, en montrant son niveau. Il est très spécial et c’est pourquoi il est Ballon d’Or. »

Fier de mon équipe ?

« Quand on fait un match comme aujourd’hui, c’est très important pour la confiance. On a fait de très bons matchs sans efficacité. On peut être plus lucide. On continue dans la trajectoire de la saison dernière et arrive le meilleur moment de la saison. C’est très important en termes de confiance. »

Son message aux supporters

« On a vu les tifos avec mes adjoints et le niveau des supporters est impressionnant. C’est incroyable même si on est habitués, incroyable de voir des supporters de ce niveau. C’est un vrai plaisir de les avoir. »

Safonov numéro 1 ?

« J’ai la chance d’avoir trois gardiens de très haut niveau. Plus que de parler individuellement, les trois sont prêts à aider l’équipe. »

Son avenir

« Les Espagnols, hein (la question a été posée par un journaliste espagnol). Je suis très content à Paris. Ici c’est Paris. »