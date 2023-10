Luis Enrique : « Je suis très heureux d’être au PSG »

Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Strasbourg (3-0) pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre, placée juste après la trêve internationale, qui aurait pu être un piège.

Le PSG retrouvait les terrains hier après-midi avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre placée entre la fin de la trêve internationale et le troisième match de la phase de poules de la Ligue des Champions contre l’AC Milan mercredi soir. Des matches qui ne sont jamais faciles à aborder. Dans une interview accordée à Prime Video, enregistrée avant le match contre les Strasbourgeois, Luis Enrique a évoqué ces rencontres piège pour les joueurs, surtout avec une échéance importante quatre jours plus tard.

« En termes de motivation, c’est normal, nous sommes humains. Et les joueurs ont déjà été sollicités émotionnellement avec les matches internationaux, et le sont encore avant le match de Milan. Donc la rencontre la plus compliquée sera celle contre Strasbourg, un adversaire qui possède beaucoup de jeunes de qualités, des promesses pour le futur et un bon entraîneur. On l’a déjà vécu après la trêve précédente. Il va falloir être attentifs et bien préparés.«

Dans cette interview, le coach du PSG a également évoqué son projet en tant qu’entraîneur des Rouge & Bleu. « Je n’espérais rien, car lorsque vous arrivez dans un nouveau club, vous devez être réceptif aux informations stimulantes. Je tiens à dire qu’en ce qui concerne la qualité humaine du vestiaire ou la convivialité entre les joueurs, ce qui est très important pour les footballeurs, le degré est élevé. Je suis très heureux d’être ici. » L’ancien sélectionneur de la Roja a enfin encensé son attaquant, Kylian Mbappé. « J’aime tout de Kylian. C’est curieux parce que c’est un joueur qui met plus de 50 buts par an. Et quand il passe trois matches sans marquer, vous commencez à vous inquiéter. Ce n’est pas une machine, c’est un humain. Durant ces matches, il s’est procuré des occasions. Je suis satisfait de son attitude, de ce qu’il apporte à l’équipe. On ne peut pas douter d’un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football. »