À la veille du déplacement sur la pelouse du LOSC en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

Avant la trêve internationale de septembre, le PSG voudra terminer en tête de championnat. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout du LOSC (dimanche à 20h45 sur DAZN), dans le choc de cette 3e journée de Ligue 1. Présent devant les médias en conférence de presse d’avant-match, le coach parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes. Extraits choisis.

Un début de saison parfait (PSG TV)

« C’est un début de saison intéressant. Le potentiel est là, les joueurs ont envie d’améliorer leur rendement. »

Ce qu’il retient des deux prestations (PSG TV)

« C’est un jeu d’équipe, en défense et en attaque, tout se passe très bien. »

Son jugement sur le mercato du PSG

« En premier lieu, je crois que nous avons fait un très bon mercato, on s’est amélioré avec un joueur par ligne, je suis plus que satisfait du mercato. Nous savons que ça allait être un mercato difficile, pour toutes les équipes c’est pareil. Nous avons déjà une équipe très bonne parce que la saison passée on s’était bien renforcé. On cherchait à développer ce projet et je suis très content avec ce mercato. »

Le tirage au sort de la Ligue des champions

« C’est une compétition nouvelle et un format différent. Il est évident que statistiquement nous avons été les moins favorisés, mais je ne peux pas faire un jugement parce que je ne connais pas cette compétition. Je ne sais pas combien de points on aura besoin pour être entre la 9e et la 24e place si on n’est pas dans les huit premiers. Je ne peux pas faire un jugement parce que tout est nouveau. Il est évident que nous avons été les moins chanceux, c’est les statistiques que le disent. »

Les cas Milan Skriniar et Danilo Pereira

« Je compte avec tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Au niveau sportif, j’ai mes préférences. Dans le cas de Milan Skriniar, il nous a beaucoup aidé la saison passée, Danilo aussi. Une fois que le mercato est fini, je compte sur mes joueurs mais mes choix ne vont pas beaucoup changer. Quand les joueurs ont un contrat après le mercato, ils sont dans l’effectif. »

Son implication dans ce mercato. Est-ce que ce mercato lui correspond plus que la saison passée

« Depuis que je suis au PSG, même avec le mercato déjà ouvert, j’ai eu une influence sur toutes les décisions, sur tous les choix de chaque transfert. Ce serait ridicule qu’un club ne prenne pas en compte l’avis de l’entraîneur. Aucun joueur que je n’aime pas n’a été signé. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai la chance d’avoir une bonne entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Mais aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas. »

Se projette-t-il sur le long terme avec le PSG

« Je suis dans un projet qui est à ma mesure et auquel je me suis très bien adapté depuis le premier jour. Je n’ai aucun doute que j’aimerais continuer mais il est évident qu’il y a beaucoup de parties et le futur dira. Vivre le présent, c’est la seule chose que nous avons. »

Avec un calendrier plus chargé en LdC, est-ce une chance pour améliorer son travail ?

« Je ne sais pas. J’aimerais pouvoir vous répondre avec une expérience. Mais, c’est une compétition très attractive, c’est le titre que tous les clubs européens veulent gagner. Mais en rajoutant deux matches en plus, ça implique beaucoup de variables et de facteurs. Je ne peux pas l’analyser. Il est évident que nous allons avoir besoin de beaucoup de points pour être parmi les huit premiers. Honnêtement, je ne peux pas faire un jugement pour savoir si c’est bon ou mauvais. »

Avec ce nouveau format de LdC, est-ce un risque de voir les championnats nationaux s’affaiblir ?

« Même si la Champions League aura plus de notoriété, je crois que les championnats nationaux vont continuer à être importants. C’est le championnat qui marque le niveau de votre équipe pendant la saison. Comme c’est sa première année, nous ne savons pas si ce format va continuer. C’est pour cela que je suis très prudent et j’essaye de voir tout du côté positif pour tirer les conclusions (…) Avant, nous étions dans le groupe de la mort, mais c’était pour toutes les équipes (AC Milan, Newcastle, Borussia Dortmund, ndlr). Maintenant, il y a le groupe de la mort pour une ou deux équipes. On va laisser le temps passer pour voir ce qui nous importe, si c’est positif ou négatif. Mais aujourd’hui, je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans le futur. »

Bradley Barcola peut-il inscrire 20 ou 30 buts cette saison ?

« Nous avons juste joué deux journées. Je n’ai aucun doute que pas seulement Bradley Barcola mais tous les joueurs du PSG peuvent améliorer leurs statistiques. Je travaille chaque jour pour réussir à cela. »

Son regard sur le LOSC, le match le plus excitant de ce début de saison ?

« Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs matches que nous pouvons avoir en championnat. C’est un match de Champions League (Lille étant qualifié en LdC, ndlr) et de très haut niveau. Ils font beaucoup de bonnes choses et ils continuent à répéter les choses positives qu’ils faisaient la saison dernière en ajoutant de nouvelles choses. Individuellement, c’est une équipe de très haut niveau. J’aime leurs deux phases de jeu, ils sont difficiles à défendre et bons en attaque. C’est l’un des matches les plus difficiles. À l’extérieur, on pourra jouer et nous sommes très motivés pour aller à Lille. »

Une volonté de sa part de ne pas recruter un numéro 9 ou une absence de choix sur le marché des transferts ?

« Le mercato est tel qu’il est, on veut signer des joueurs, leurs prix étaient très hauts. Ça n’avait pas de sens de signer beaucoup plus. J’ai les joueurs que j’ai, je suis content avec leur niveau, maintenant il s’agit de développer leur potentiel en tant qu’entraîneur et responsable de cette équipe. Je le répète, je suis très satisfait. »

Certains joueurs vont-ils occuper des postes différents par rapport à la saison passée ?

« Oui. En plus, si vous regardez les deux premiers matches, en tant que 9 on peut jouer avec Asensio, Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola. Ousmane Dembele peut apparaître à ce poste. Warren, Hakimi, Vitinha, Fabian, Neves aussi… ça en fait dix. C’est la même chose avec les défenseurs. C’est un effectif très versatile, beaucoup de joueurs peuvent jouer à beaucoup de postes. Ça répond au plan que nous voulions dans cette équipe. Cette année, on a fait trois recrues et un gardien, et ce sont les mêmes profils : Pacho peut jouer central et latéral. Neves peut jouer à différents postes au milieu. Désiré Doué peut jouer ailier gauche, droit ou numéro 9. On est toujours ouverts à s’améliorer pendant le mercato mais il n’y a pas eu d’opportunités réelles. On signe des joueurs non pas pour une saison ou six mois mais pour développer leurs qualités. Dans ce sens, j’ai beaucoup d’options dans mon équipe et je suis très content. »

La nouvelle philosophie du PSG

« La philosophie du club n’a pas changé depuis l’année dernière : on cherche à ce que tous les joueurs recherchent le bénéfice de l’équipe en premier lieu. Et à partir de là on aimerait que toutes les individualités qu’on peut apparaissent. Mais si le mercato nous permettait d’aller chercher un joueur à 50 buts on y serait allé, mais le mercato est ainsi. »

Sa relation avec Luis Campos, qui arrive en fin de contrat en juin 2025

« J’ai commencé ce projet avec Luis Campos. La première réunion était avec lui. Nous sommes enchantés et le travail que nous avons fait nous satisfait tous les deux. Mais dans le football tout peut se passer. Je prend de façon différente, il n’y a pas d’urgence. J’adorerais continuer avec Luis Campos pendant des années, mais la réalité est qu’il faut penser au présent et au match contre Lille. Si un jour Luis ou moi ne sommes plus là, d’autres personnes de qualité vont nous remplacer. »

Fabian Ruiz revient-il avec un statut différent au PSG après sa victoire à l’Euro ?

« Je pense que les titres servent à reconnaître la qualité d’une équipe, d’une équipe nationale et d’un joueur. L’année dernière, Fabian a été un des meilleurs de l’équipe, qui a le plus joué et il a continué cela à l’Euro en étant titulaire. On espère toujours plus des joueurs et je suis sûr que Fabian va beaucoup nous aider. »