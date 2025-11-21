Luis Enrique : « Je suis un peu préoccupé par les bruits que j’entends autour de l’équipe »

Ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), le PSG accueille Le Havre à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Dans une période qui s’annonce intense jusqu’à la trêve hivernale, le club de la capitale va débuter son marathon de matchs par la réception du Havre ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Prêt pour la dernière partie de 2025 (PSG TV)

« Après la conférence de presse, on verra les joueurs à l’entraînement. On va jouer huit matches et on est motivés pour s’améliorer (…) On cherche à s’améliorer et continuer à conserver notre position en Ligue 1. On va jouer deux matchs de Ligue des champions importants pour connaître notre position et on va débuter la Coupe de France. On part avec la mentalité pour tout gagner. »

La progression d’Hakimi, élu Ballon d’Or africain (PSG TV)

« Hakimi a été à un très haut niveau, c’est un bonne troisième année ici et il a été à un niveau top en défense et en attaque. C’est plus qu’un latéral droit. Je rigole avec lui parfois parce que ce n’est pas qu’un latéral, c’est aussi un numéro 9, un ailier, et il fait tout bien. Je suis content pour lui et il mérite cette récompense. Il faut continuer. Je n’aime pas beaucoup les trophées individuels parce que c’est un peu bizarre. Je pense que les joueurs doivent penser à être important pour l’équipe. »

L’enchaînement de rencontres à venir, un moment de challenge pour l’équipe et le staff ?

« On va jouer huit matchs, avec la Coupe de France et la Coupe intercontinentale. C’est une période comme d’habitude. On a pour idée de s’améliorer. »

Le point sur le groupe

« Je ne sais pas. Hier, on a fait un entraînement avec six joueurs et trois gardiens. Pour aujourd’hui, je ne sais pas. On va faire notre entraînement cet après-midi. Il faut attendre la séance d’aujourd’hui pour connaître les joueurs qui joueront le match de demain. »

Marquinhos peut jouer son 500e match demain

« Si un joueur peut jouer 499 matches, il doit accepter les critiques car ça fait partie du haut niveau. Sa qualité professionnelle en tant que défenseur et avec le ballon est top. Il faut parler avec lui pour connaître son état et savoir gérer les huit matchs à venir. »

Est-ce la meilleure forme de J.Neves-Vitinha-F.Ruiz en club et en sélection ?

« Je ne sais pas. Je ne suis pas intéressé par ce type de débat. Comme entraîneur, je cherche à améliorer l’effectif et pas seulement trois joueurs. Il y a beaucoup de milieux qui peuvent jouer ici et qui le font bien comme Mayulu, Warren, Ndjantou, Lee, Doué. Il y en a beaucoup. En tant qu’entraîneur, je cherche à améliorer tous les joueurs. C’est joli de voir leur niveau mais trop individualiser ce n’est pas positif pour une équipe. »

Comment travaille-t-il avec un effectif réduit à l’entraînement ?

« Normalement quand il y a une trêve, il reste deux, trois joueurs. Ils font du travail chez eux. Quand ils reviennent à l’entraînement, il faut retrouver le feeling avec le ballon et chercher à améliorer les faiblesses. Tu ne peux rien faire de spécial avec ce nombre de joueurs. C’était une séance d’entraînement différente pour moi. J’aime avoir la possibilité de faire l’entraînement avec toute l’équipe et les joueurs. »

Des nouvelles d’Ousmane Dembélé

« Je ne sais pas. Je ne suis pas docteur. Mais il est en train de s’améliorer. Aujourd’hui, il va peut-être commencer l’entraînement. Dans ce cas, il faut être attentif et voir comment il est à l’entraînement. Dans les prochaines semaines, on verra Ousmane Dembélé sur le terrain. »

À quel type de match s’attend-il demain face à une équipe du Havre en difficulté ?

« Ils ne sont pas en difficulté. Ils sont 12e. Je me rappelle de l’année dennière, ce n’était pas facile. L’année dernière, on avait été champion après les avoir affrontés. Demain, ce sera un match après la trêve internationale, ce sera un match différent. C’est facile pour les joueurs d’être un peu moins concentré et c’est mon travail de leur dire que demain ce sera très important de gagner ce match et d’avoir les trois points, que ce sera difficile et serré comme d’habitude face au Havre. »

Est-ce le moment de retrouver de la marge après des derniers matchs difficiles ? La manière est-elle importante ou seule la victoire compte pour l’instant

« Avec les circonstances qu’on a depuis le début de la saison, pour moi la victoire est suffisante. J’espère qu’on aura tous les joueurs à l’entraînement pour démontrer notre football car la qualité est là. On est confiant de notre niveau mais il faut avoir les joueurs. »

L’importance de João Neves. Si Vitinha est le deuxième meilleur milieu au monde, où classe-t-il João Neves ?

« Je ne sais pas. Car si je dois classer Joao, la prochaine question sera sur Fabian, Warren et Mayulu, puis l’entraîneur aura des problèmes. Je suis content d’avoir cette équipe et ces joueurs. Ils sont spéciaux et différents et ils l’ont montré l’année dernière. Mais je suis un peu préoccupé par les bruits que j’entends autour de l’équipe et sur les récompenses individuelles alors que c’est un sport d’équipe. Il faut avoir le mental et être prêt à travailler en tant qu’équipe. Les trophées individuels ne m’intéressent pas. C’est une saison différente parce qu’il y a beaucoup de récompenses et c’est joli d’avoir cela, mais je suis un peu préoccupé parce que je ne veux pas parler du passé mais de l’avenir. En ce sens-là, moins de prix et plus de concentration sur ce que nous voulons. Et ce que nous voulons est très difficile, c’est pour cela que nous devons être précis et concentrés. »

Une amélioration sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs

« Bien sûr, on a changé beaucoup de choses depuis l’année dernière. On est en train d’améliorer cela offensivement et défensivement car tu peux gagner beaucoup de matchs avec ce type d’actions. Il y a une nette amélioration et il faut s’améliorer encore. »

Les coups d’envoi directement en touche

« Il n’y a rien de particulier à ce sujet parce que si je dis directement pourquoi nous faisons ça, tout le monde va le savoir. Ce sont différentes manières de jouer le premier ballon que t’as. Il y a aussi une identité selon notre manière de jouer, en mettant la pression. En même temps, il y a des moments pendant les matchs où tu encaisses un but et tu dois savoir gérer cela. La première fois que j’avais vu ça, c’était chez l’Olympique Lyonnais et on a copié cela, mais c’est normal. On va changer cela parce que les adversaires s’adaptent. Si on pense qu’on peut mieux faire on changera cela, mais c’est l’évolution normale d’une équipe de haut niveau. »

Ses inspirations en tant que coachs

« Je me rappelle de ma première année comme entraîneur, j’ai fait comme faisait les coachs que j’aimais. Après j’ai étudié beaucoup ce que je pensais être la meilleure chose. Après c’est l’expérience et les opportunités que j’ai eues pendant ma carrière pour chercher à m’améliorer. Je suis très heureux de ce que j’ai obtenu, et surtout du chemin que j’ai parcouru pour arriver à ce moment. »

Son regard sur la prestation de Mbaye en sélection. Va-t-il être plus exigeant avec lui avec son nouveau statut ?

« Je ne peux pas être beaucoup plus exigeant parce que je suis au top de l’exigence avec tous les joueurs. Il n’y a pas de changement de statut pour Mbaye. C’est un Titi et nous sommes contents d’avoir un joueur avec sa qualité. Je veux la même chose que ce que je lui demandais avant ses matchs avec le Sénégal. Je suis content mais rien ne change avec l’exigence maximale. Bien sûr, c’est un jeune joueur mais nous avons beaucoup de confiance en lui. »

Regarder la première période de son équipe depuis les tribunes, s’inspire-t-il du rugby ?

« J’ai dit rugby parce que c’est un sport que je ne connais pas mais que j’aime. J’aime la manière dont ils gèrent les émotions et cette énergie que je vois sur le terrain. La première fois que j’ai vu des entraînement en hauteur c’était à Vigo, au Celta. Et j’étais content de ce que j’avais vu. Après cela, dès que je peux voir les matchs des tribunes, c’est important pour moi car je peux voir tous les joueurs. Mais rien de particulier. Je cherche simplement à faire tout ce que je peux faire pour améliorer mes performances. »