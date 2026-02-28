Luis Enrique : « Je voudrais que les joueurs retrouvent leur confiance »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre lors de la 24e journée de Ligue 1 (0-1). Luis Enrique a regretté le manque de réalisme de son équipe.

Lors de la 24e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait au Havre. Avec le nul de Lens la veille, le club de la capitale pouvait prendre quatre points d’avance en tête du championnat en cas de succès en Normandie. Les Parisiens ont réussi à s’imposer au stade Océane grâce à un but de Bradley Barcola un peu avant la mi-temps (0-1). Mais les Parisiens auraient dû s’imposer avec une plus large victoire, ces derniers s’étant procuré plusieurs occasions franches. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a salué la victoire de son équipe mais a regretté les nombreuses occasions manquées de ses joueurs.

« Le résultat ne représente pas ce qu’il s’est passé sur le terrain »

« Ça a été difficile parce que je pense que le résultat ne représente pas ce qu’il s’est passé sur le terrain. On a mérité de gagner ce match, clairement. On s’est procuré beaucoup d’occasions, on a raté un penalty. À la fin, le résultat ne représente clairement pas ce que l’on a mérité. Mais, pour mériter de marquer des buts, tu dois être plus précis. C’est une chose qui se passe intérieurement pour le joueur. Il faut savoir que si tu veux finir un match au Havre sans la souffrance, tu dois être plus précis. On s’habitue à souffrir ? C’est la vie de l’entraîneur (rire!). J’ai de la souffrance tout le temps, toutes les saisons. La saison dernière, quand on a tout gagné, on a beaucoup souffert. C’est de la souffrance. Il faut investir un travail particulier. Pendant ce match, j’étais énervé, agacé parce que l’on méritait plus. Je voudrais que les joueurs retrouvent leur confiance, mais ce n’est pas facile. Il faut s’améliorer, et moi le premier. Content du comportement défensif de l’équipe ? Ce que je peux dire de cette équipe, dès les premiers jours, de la manière dont nous attaquons, dont nous défendons, ce n’est pas une volonté ou une aptitude, mais c’est une chose à laquelle est imprécis. On peut être un petit peu plus consistant. Mais l’attitude, c’est incroyable. Tous les jours, tous les matches. L’avance de quatre points sur Lens, dans quelle mesure c’est important pour la gestion de l’effectif ? Pour le turnover, il faut connaître le calendrier pour pouvoir gérer le temps de jeu. C’est la partie clé de la saison. Il faut gagner cette ligue, chercher à continuer en Ligue des champions. C’est le moment de gérer les minutes de jeu de la meilleure manière pour gagner les matches et non de penser au turnover. Le report du match de Nantes ? Je pense que c’est une bonne chose. On cherche à représenter, non seulement notre club, la ville de Paris, mais aussi la France. Et c’est important. »





