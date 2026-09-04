Luis Enrique : « J’espère rester très longtemps au PSG »

En marge de la défaite du PSG contre Monaco, le club de la capitale a officialisé les prolongations de contrats de Luis Enrique et cinq joueurs. Le coach espagnol espère s’inscrire dans la durée à Paris.

Lors de son premier match de la saison au Parc des Princes ce vendredi soir contre l’AS Monaco, le PSG a présenté ses nouvelles recrues à ses supporters (Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts). Mais il a également offert plusieurs surprises avec l’annonce des prolongations de contrat de Lucas Beraldo, Willian Pacho, João Neves, Fabián Ruiz, Senny Mayulu ainsi que celle de Luis Enrique. Désormais lié au PSG jusqu’en juin 2030, le coach espagnol n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe.

Sa prolongation de contrat

« Ce n’est pas le meilleur moment pour parler de ça. Mais ce que je peux dire est que c’est la première fois que je fais une quatrième année dans le même club. Je suis plus motivé que la première année. J’espère rester très longtemps à Paris mais il faut mériter. C’est ma motivation aujourd’hui. »

Pas d’inquiétude pour lui après cette défaite

« C’est clair. On méritait la victoire de manière humble, c’est mon avis. C’est le match typique où tu es meilleur que l’adversaire, tu te crées plus d’occasions mais le gardien adverse est le meilleur joueur du match. Comme les matches qu’on avait joués contre Newcastle, l’Atlético de Madrid, le Sporting CP ou Liverpool il y a deux ans. Le match où tu mérites de gagner mais le foot dépend des buts et sur cet aspect on a perdu. Mais je suis content de mon équipe. »

S’inquiéter des largesses défensives ?

« Non, il ne faut pas s’inquiéter. Je le dis honnêtement. C’est un moment particulier. Aujourd’hui, combien de frappes (cadrées) a fait Monaco. Deux. Combien de buts ? Deux. On verra à la fin de la saison si ça s’équilibre. Je dois dire que Monaco a très bien défendu, j’ai aimé comment ils ont joué. Ils sont premiers, félicitations à eux et à Filipe Luis. Ce que je veux transmettre est qu’il ne faut pas voir le résultat. On a pressé aujourd’hui de manière sensationnelle, bien mieux que beaucoup de matches où on n’a encaissé aucun but. Mais aujourd’hui la malchance a été là pour nous. Ce que j’ai vu défensivement a été un très beau niveau. Le résultat ne peut pas effacer tout ce qu’on a fait de bien. Monaco sait que s’ils jouent 10 fois contre nous comma ça, on gagne 8 fois, il y a une fois nul et on perd une fois, c’est aujourd’hui. »

Sept points de retard sur Monaco, un motif d’inquiétude ou de motivation ?

« Vraiment, c’est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l’équipe, pour le club. Si vous voulez parier qui va être champion à la fin du championnat, on peut parier. 7 points ? Ok, on va chercher à rectifier ça le plus vite possible. »

Que doit faire Lucas Digne de plus, lui qui était absent du groupe ?

« Ce sera une tendance cette saison avec différents joueurs. Trois joueurs devront être dehors (du groupe) à chaque match. Il n’y a pas de sujet. Lucas, je le connais très bien, il n’y a rien de spécial. »

Ousmane Dembélé par encore prêt ?

« Avec chaque joueur, les circonstances sont différentes. Ousmane avait fait un effort pour jouer les deux Supercoupes (Supercoupe d’Europe et Trophée des champions). Après, il a pris un peu de repos. À présent, on commence à augmenter les temps de jeu. Aujourd’hui, il a joué 20 ou 25 minutes à un très bon niveau. On est content de le voir de retour et ce sera comme ça pour les prochains matches. »











































