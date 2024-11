De retour à la compétition ce vendredi, le PSG s’est largement imposé face au Toulouse FC (3-0) et reprend ses six points d’avance en tête du classement.

Le PSG prépare au mieux son déplacement au Bayern Munich mardi prochain en Ligue des champions. Pour leur retour en Ligue 1, à l’occasion de la 12e journée de championnat, les joueurs de Luis Enrique se sont imposés sans forcer face au Toulouse FC sur le large score de 3-0. Après la rencontre, au micro de DAZN, le technicien espagnol est revenu sur la prestation de sa formation.

Le match face au TFC

« Ce genre de matches, c’est toujours spécial. C’est toujours difficile de jouer après les trêves internationales mais je pense qu’on a réussi ce match face à une très bonne équipe de Toulouse. Le TFC joue très bien et j’ai félicité Carles Martinez car c’est toujours très difficile de jouer contre eux. »

Quelles étaient ses attentes ce soir

« On a essayé de faire jouer quelques joueurs parce qu’il y a eu des voyages pour certains et il y en a qui ont joué beaucoup de matches. J’essaye toujours de penser en tant que manager, d’essayer de permettre à mes joueurs de se reprendre et en même temps, il faut gagner le match, c’est le plus important. Je pense qu’on mérite de gagner mais on a souffert. »

Le changement de Zague à la pause, un choix tactique ou un problème physique ?

« C’est une gestion des joueurs. Yoram a très bien joué en première période, il n’a pas fait d’erreurs. J’ai voulu changer Yoram et lui laisser un peu de repos mais je suis très content de lui. Parfois, c’est difficile de faire ce management avec tous les joueurs mais je suis content aujourd’hui. »

Comment sent-il son équipe avant le match face au Bayern Munich ?

« Oui, c’est un match très important. Il reste quatre matches de Champions League mais depuis le premier jour de cette saison, je sens que cette équipe est très bien et je suis très content avec les performances de tout le monde. C’est le foot, il y a des hauts et des bas de temps en temps. On a fait 16 matches officiels et je suis content avec les performances de l’équipe. On verra bien. »