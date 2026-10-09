Luis Enrique justifie la mise au repos de Nuno Mendes et Dembélé

À la veille de la réception du Mans en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce vendredi.

Après cette longue trêve internationale, le PSG retrouve (enfin) la compétition. Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale accueille Le Mans FC pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre face au promu, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

À lire aussi : Nuno Mendes et Ousmane Dembélé laissés au repos contre Le Mans

Les joueurs étaient-ils contents de se retrouver après trois semaines de trêve ? (PSG TV)

« Les joueurs internationaux sont tout le temps concentrés. On cherche à rester concentré sur ce que les joueurs ont besoin parce qu’ils ont joué trois ou quatre matchs. Le calendrier est comme cela. Jouer avec l’équipe nationale est toujours motivant. »

Comment gérer l’entraînement avec le retour des internationaux ? (PSG TV)

« La première chose est de s’entraîner l’après-midi, parce que les joueurs peuvent arriver le même jour à l’entraînement. Et on récupère les joueurs jour après jour. Hier, tous les joueurs qui joueront demain étaient présents. Ça a été une trêve internationale différente parce qu’elle était très longue. Il faut de nouveau se connecter et c’est ce que l’on cherche à faire lors de cette séance d’entraînement. Ils sont en forme. C’est plus difficile pour nous, qui sommes restés sans compétition pendant trois semaines. »

Poursuivre la série de victoires (PSG TV)

« C’est aussi différent parce qu’à ce moment de la saison, on n’a joué qu’un match au Parc (en Ligue 1) et on en est à la 6e journée. Le Parc des Princes nous a manqué et c’est merveilleux de jouer devant nos supporters. »

Le début de saison mitigé de Kvaratskhelia

« Comme d’habitude, vous vous préoccupez de choses très banales dans le football : si un joueur est dans un meilleur moment ou pas, si on gagne ou on perd. C’est normal et je peux le comprendre. Mais à mon avis, je suis préoccupé des choses importantes et je pense que Kvara a montré son niveau depuis qu’il est arrivé ici. C’est un joueur de très haut niveau et je suis content de l’avoir. Les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des humains et c’est habituel pour l’équipe et les joueurs d’avoir des hauts et des bas. Ce n’est pas préoccupant. »

Pourquoi avoir donné des jours de repos à Dembélé

« Après cette longue trêve internationale, on pense de manière individuelle à chaque joueur. Nous avons décidé tous ensemble que Nuno et Ousmane devaient se reposer pour penser aux matchs à venir en Ligue 1 et en Ligue des champions. Vous devez vous habituer, parce que ce sera une chose typique pendant cette saison. »

Comment analyse-t-il la trêve internationale de Dembélé ?

» Pour moi, il a été brillant, comme d’habitude. Il est un joueur différent. Tu peux payer un ticket pour voir Ousmane au stade. Il est toujours présent pour se montrer sur le terrain et se connecter avec ses coéquipiers. Il a été très bien. »

Son groupe est-il prêt physiquement et psychologiquement pour les grosses échéances ?

« Psychologiquement ? Je ne sais pas, il faut demander à Joaquin Valdes pour cela. Je ne suis pas préoccupé par ça. Pour le reste, si on gagne facilement, ça veut dire que l’adversaire n’était pas bon ou que nous sommes injouables. Mais si on commence la saison comme on l’a fait, avec des matchs nuls et une défaite contre Monaco, nous sommes catastrophiques et nous ne gagnerons pas la prochaine Ligue des champions. Les journalistes sont toujours dans les extrêmes et moi je cherche tout le temps à maintenir l’équilibre autour de mes joueurs et de mon équipe. »

Comment aide-t-il les nouveaux joueurs à s’adapter à leur nouvel environnement ?

« Ça dépend de la langue et de la personnalité de chaque joueur. Ça dépend de beaucoup d’aspects. Nous ne pouvons pas contrôler et nous ne savons pas combien de temps ils mettront pour être à l’aise. Après, la trajectoire de l’équipe est importante pour avoir une compréhension plus rapide et être plus à l’aise au sein de l’équipe. Mais, ce que je peux analyser, ce sont les séances d’entraînement et pour cela je suis très content. Je pense que le niveau est supérieur à l’année dernière, spécialement dans les entraînements. Après, la compétition et le terrain diront notre niveau. »

L’impact de la longue trêve internationale sur les joueurs

« Je ne peux pas juger ça. Ça a été plus long que d’habitude, mais c’était la même chose pour toutes les équipes. À chaque fois qu’on fait des choses différentes, je cherche à être positif parce que c’est important pour les sélectionneurs d’avoir plus de temps pour être connecté avec leur équipe. Avec les joueurs de retour, il faut se connecter le plus vite possible. »

Qu’attend-il de cette rencontre face au Mans ?

« En tant qu’entraîneur, on cherche toujours à montrer que nous sommes une équipe et que nous avons plus qu’onze joueurs. Demain, ce sera difficile. Le Mans a montré son niveau en ce début de saison. Ils sont courageux, ils peuvent jouer sans aucun problème. Ce sera un match où il faudra être plus attentifs que d’habitude. Il faudra savoir gérer cette phase de jeu de la meilleure des manières. Il n’y aura pas de matchs faciles, particulièrement après une trêve internationale. »

Son regard sur l’entraîneur du Mans, Patrick Videira

« Je me rappelle qu’on avait joué en Coupe de France (en février 2025). On peut apprécier cette continuité (deux montées successives) qu’il a eu avec Le Mans. C’est une vraie équipe, qui joue bien au football. Pour nous, c’est important de jouer notre deuxième match au Parc des Princes, avec nos supporters. On est loin de ce que nous voulons au classement, donc c’est important de surmonter les difficultés que Le Mans va nous proposer. On va chercher à gagner les trois points. »

La série de matchs à venir, est-ce déjà un moment clé de la saison ?

« Non. Ce que j’ai vu en ce début de saison, je pense qu’on mérite plus de points. Je suis le premier à être critique avec mes joueurs, mais si on analyse les matchs, on mérite plus de points. Mais cela va s’équilibrer au cours de la saison et on arrivera à la fin de la saison avec les points que nous mériterons. Ce n’est pas un moment clé, ni en Ligue 1 ni en Ligue des champions, ce n’est que le début. C’est important d’avoir des résultats pour la confiance et pour avoir le plus vite possible les points, mais si on est déjà à un moment clé à ce moment de la saison, ça serait bizarre et je ne pense pas que ce soit le cas. »

Y a-t-il des similitudes entre son jeu et celui de Zidane au niveau offensif ?

« Je ne sais pas. Mais j’ai vu les matchs de l’équipe de France, les idées de jeu pour avoir la victoire, pour avoir le ballon et pour presser, pour se connecter et être une vraie équipe. C’est la difficulté que tu rencontres quand tu es sélectionneur car tu n’as pas le temps pour travailler et connecter les joueurs. C’est la chose la plus difficile. Mais le niveau des joueurs durant le match était très positif et les résultats parlent pour lui. »

Ce qu’il fait pendant la pause de trois semaines

« Ce que je fais n’intéresse personne. Rien : je travaille, je suis connecté avec Luis Campos et mon staff. Un entraîneur ne cesse jamais de penser à ce qu’on peut améliorer. C’est le problème des entraîneurs de haut niveau, tu es tout le temps connecté. Par moments, tu ne peux pas dormir parce que tu es préoccupé par ce que vont faire Le Mans et Patrick Videira. C’est cette passion qui est difficile à gérer. »

Les belles performances de Mika Godts avec la Belgique et sa marge de progression

« Il n’a pas été au Mondial mais il est déjà en sélection. C’est important pour lui d’avoir le calme et la tranquillité pour affronter ce nouveau chemin de la meilleure des manières. Je l’ai vu très bon et avec de la personnalité. J’aime bien la manière dont il a joué avec la Belgique. »

La montée en puissance de Doué

« Comme toujours, c’est une machine. Il joue très bien au football. Il peut y avoir des matchs où il est imprécis, mais comme Ousmane, Kvara, Fabian, João, Vitinha et tous les joueurs. C’est normal. Je ne suis pas préoccupé. Je suis intéressé par ce qu’il montre tout le temps, sa capacité à être prêt pour entrer dans le match, qu’importe le moment, sur le banc ou sur le terrain. Cette mentalité est une chose difficile à avoir et je suis très content qu’il soit prêt. »

S’attend-il à un match piège demain

« Il y a des matchs pièges toute la saison, surtout après les trêves internationales. Mais ce n’est pas une excuse, c’est la réalité. Demain, on peut s’attendre à des difficultés. Il faut montrer que nous sommes prêts à les surmonter. Si tu joues le match en étant prêt à surmonter cela, tu auras plus de possibilités de l’emporter que si tu penses que ce sera facile. Nous devons être connectés pour gagner les trois points. »

Peut-on toujours avoir des joueurs très techniques mais au service du collectif ?

« Je pense que nous le montrons clairement. Il y a plusieurs équipes en Europe qui jouent avec des joueurs techniques et avec une mentalité d’équipe. La première chose que nous recherchons, c’est le talent technique, physique et mental. Le talent en tant que personne, et après s’adapter dans un sport collectif comme le football. Je suis connecté avec cette idée et il n’y a pas meilleure idée que de recruter des joueurs de qualité. C’est ça, la clé pour moi. »

Les conseils tactiques et techniques qu’il donne aux joueurs de la formation

« Sur le plan tactique, il n’y en a aucun parce qu’ils viennent pour comprendre ce que nous faisons et les choses qui sont importantes. Puis, petit à petit, ils comprennent ce que nous voulons. Après, quand ils sont au Campus, il y a le plus important qui est l’amélioration technique, la capacité que tu as à utiliser les deux pieds, c’est ça la chose la plus important. Si tu as la condition technique, tu peux t’adapter aux différentes choses demandées par l’entraîneur. C’est difficile pour les Titis parce qu’il y a une longue distance entre la première équipe et les autres catégories. Mais on cherche à améliorer cette adaptation et à donner des opportunités à des joueurs, mais seulement lorsqu’ils sont prêts. Car si tu donnes des opportunités et qu’ils ne sont pas prêts, ce sera difficile pour eux de performer. »

La saison passée, le mot « résilience » avait son importance, mais cette saison est-ce le mot « concurrence » qui sera important ?

« Je ne sais pas encore quel sera le mot de cette saison. Résilience la saison dernière, c’était la clé. Cette année, on verra, on n’est qu’au début de la saison. On a démarré la saison de manière différente et c’est une motivation pour nous parce que c’est un défi passionnant. Après Noël et au mois de mars, On pourra dire quel sera le mot de cette saison. »