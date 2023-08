Pour sa première officielle sur le banc du PSG, Luis Enrique a concédé le nul (0-0) face au FC Lorient de Régis Le Bris. Le technicien espagnol a réservé une surprise dans son onze de départ pour cette première sortie de la saison du club de la capitale.

Avec le flou qui règne autour de leur avenir, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar ont été écarté du groupe pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats. Une situation qui pourrait perdurer au moins jusqu’à la fin du mercato. En ce sens, Luis Enrique a du se passer des services de ces trois joueurs pour la réception du FC Lorient ce samedi soir. Cependant, le technicien espagnol, a réservé une surprise dans son onze de départ, qui semblait jusque-là absolument dépendante de sa volonté. En effet, au coup d’envoi de la rencontre, c’est Danilo qui était aligné en défense centrale avec Lucas Hernandez. Le Portugais, brassard autour du bras, a remplacé Marquinhos. Une décision qui semblait tout simplement être celle de Luis Enrique. Ce dernier, en conférence de presse d’après-match, a expliqué pourquoi le Brésilien s’est retrouvé sur le banc : « Marquinhos a eu des problèmes physiques cette semaine. Danilo a été très bon, et vous allez devoir vous habituer ca je vais souvent changer les titulaires. Pour gagner il ne faut pas onze joueurs, mais vingt« , a déclaré le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain dans l’auditorium du Parc des Princes.

A lire aussi – Luis Enrique : « Je pense que nous méritions un peu plus »

S’il a du remplacer Lucas Hernandez par Marquinhos à la 82e minute, Luis Enrique a fait confiance à Manuel Ugarte pour la totalité de la rencontre. En effet, l’Uruguayen a disputé les 90 minutes de ce PSG / FC Lorient, et a été crédité de la note de 7 par les équipes de Canal Supporters (les notes ici). Le milieu de terrain s’est également vu félicité par son nouveau coach en conférence de presse d’après-match : « Manuel a été magnifique avec ou sans ballon, c’est toujours fabuleux. Il était partout, c’est un 10/10 !« .Un jeu sans ballon qui, sur le plan collectif, a été pointé du doigt par le technicien espagnol : « Ce qu’il a manqué aujourd’hui ? Un travail plus intense sans le ballon, il fallait se créer plus d’occasions mais pour moi nous méritions de gagner« .