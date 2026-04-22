Luis Enrique : « Kvara est un joueur de très haut niveau toute l’année »

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre le FC Nantes (3-0). Luis Enrique a salué la performance de Khvicha Kvaratskhelia.

Ce mercredi soir, le PSG avait la possibilité de reprendre quatre points d’avance sur Lens en cas de victoire contre le FC Nantes, sur la pelouse du Parc des Princes, en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Et les Parisiens n’ont pas tremblé face aux Nantais grâce notamment à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia (3-0). En conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a salué la performance de son numéro 7. Le coach du PSG a aussi la course au titre et les penaltys…

Une soirée parfaite ?

« Presque parfaite. C’était important dans ces derniers matchs de gagner. On a mérité la victoire, on a pu voir différent joueurs qui ne jouent pas profiter de leurs minutes de jeu. On a fait un très bon match. »

On a l’impression que Kvaratskhelia se sent plus à l’aise les mardis et mercredis soir

« (Il sourit) Il a sans doute pensé que c’était un match de Ligue des champions (rires). Plus sérieusement, c’est dans ces moments-là que tu vois le niveau des joueurs. Kvara est un joueur de très haut niveau toute l’année. Cela se vérifie dans ses qualités techniques mais aussi dans le caractère qu’il montre dans un match, dans sa façon de défendre et de se comporter. »

Avant le match, Paris était en échec aux pénaltys. Aviez-vous évoqué cela avant la rencontre de ce soir ?

« Oui, on a parlé avec les joueurs des pénaltys cette semaine. On a montré dans le passé qu’on a des joueurs avec la qualité pour être de vrais buteurs, mais peut-être qu’on manque d’un vrai spécialiste dans l’exercice des pénaltys. Hakimi, Joao, Beraldo… Il y en a pourtant beaucoup. Si je compte, au moins dix joueurs peuvent être buteurs sans pour autant être des spécialistes des pénaltys. Aujourd’hui, ils ont choisi entre Ousmane, Beraldo et Kvara le meilleur pour frapper. J’ai confiance en tous ceux qui ont cette capacité. »

Le titre de champion s’est joué ce soir ?

« Cette victoire est importante pour nous mais quand tu vois le championnat que fait Lens et la dynamique dans laquelle ils sont en Coupe de France… C’est important de montrer qu’on veut gagner de nouveau mais ce sera serré car il reste encore des matchs, notamment contre Lens à l’extérieur. On sait que ce sera difficile. »

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La prestation des attaquants a été aboutie. Qu’en avez-vous pensé à une semaine du Bayern ?

« C’est ce qu’on a montré toute la saison, pas seulement maintenant. Mais pour moi c’est plus important de parler aujourd’hui de Beraldo, de Dro, de Warren qui a joué à gauche, Zabarnyi qui ne joue pas tout le temps… C’est plus important de souligner cela à mes yeux. »