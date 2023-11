Auteur d’une saison étincelante, Achraf Hakimi revient sur son évolution au PSG, la force de jeu de Luis Enrique et sa relation avec Kylian Mbappé, au micro de PSGTV.

Après deux saisons en dents de scie sous les ordres de Mauricio Pochettino ou encore Christophe Galtier, Achraf Hakimi retrouve enfin son plus haut niveau depuis l’été dernier. L’arrivée de Luis Enrique fait énormément de bien au jeu du marocain, qui a trouvé comment exploiter au maximum les qualités du latéral droit parisien. Au micro de PSGTV, le défenseur se livre sur son évolution depuis son arrivée à Paris, le jeu de Luis Enrique et son entente avec Kylian Mbappé.

Sa progression depuis deux saisons

« Je ne suis pas le même joueur en Bundesliga qu’aujourd’hui. J’ai beaucoup évolué sur beaucoup d’aspects et je continue. Donc oui, j’ai l’impression que je progresse chaque année et sur le plan mental aussi. Je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer, dans mes prises de décision. Ce sont des choses qui s’apprennent avec le temps, puis vous progressez. C’est pour ça que je pense que je me suis beaucoup amélioré d’année en année. »

L’impact Luis Enrique

« Luis Enrique vient d’arriver dans un nouveau club, un nouveau pays et pour être honnête je trouve qu’il a fait les choses de la bonne manière. Son arrivée m’a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu’il veut mettre en place et c’est ce que j’aime : toujours aller de l’avant. Comme il l’a dit, je ne suis pas qu’un défenseur. J’aime aussi beaucoup participer offensivement, dans les 30 derniers mètres et aider en attaque. C’est aussi pour ça qu’il dit que je ne suis pas qu’un défenseur. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l’aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu’il soit là que je puisse jouer pour lui. »

« Comme je l’ai déjà dit, c’est un rôle différent. On me demande de participer davantage, surtout lorsque nous attaquons, de m’impliquer davantage sur le terrain dans le dernier tiers. C’est quelque chose que j’aime faire et je me sens à l’aise, plus libre. C’est pourquoi j’apprécie davantage faire ce que j’aime. Il a trouvé la bonne formule pour moi, j’aime ce style de jeu. »

Son amitié avec Kylian Mbappé, sûr et en dehors du terrain

« Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents mais au final il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l’un quitte le club et on ne se croise plus. Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous. Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin et ce n’est pas facile, surtout avec son statut de star mondiale. Je le suis donc éternellement reconnaissant de m’avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne. C’est ce lien qui a créé l’amitié que nous avons aujourd’hui et qui nous a permis de nous comprendre, sur comme en dehors du terrain. »

« Quand on se sent bien avec un coéquipier sur le terrain et en dehors, c’est forcément plus facile de jouer ensemble et encore plus avec lui vu ses qualités. Nous parlons le même type de football, nous nous mettons rapidement sur la même longueur d’onde. Nous savons exactement où et quand nous voulons le ballon, simplement en nous regardant l’un et l’autre. C’est donc facile de jouer ensemble. »