La chaîne de sport espagnole Movistar a diffusé un nouvel extrait du documentaire à venir sur le coach du PSG, Luis Enrique. Dans celui-ci, l’ancien sélectionneur de La Roja revient sur sa relation avec Kylian Mbappé au cours de la saison 2023/2024.

Prochainement sur les écrans espagnols sur le chaîne locale Movistar, les suiveurs de sport, de football ou tout simplement de Luis Enrique auront l’occasion d’apprécier une série documentaire consacrée au coach du Paris Saint-Germain. C’est dans ce contexte et pour la promotion de celui-ci que des extraits sont publiés. Le dernier en date voit Kylian Mbappé être le sujet principal. En effet, l’ancien sélectionneur de La Roja s’exprime sur son expérience d’une saison avec le champion du monde 2018 et désormais attaquant du Real Madrid : « Dans le cas de Kylian, j’ai rencontré un joueur merveilleux. Une personne d’un niveau personnel exceptionnel, comme on en trouve rarement en arrivant et en voyant un joueur de ce niveau. Humain, affectueux, proche. C’est un joueur merveilleux. Quel dommage qu’il soit allé à Madrid. Surtout pour nous à l’époque. Mais la vie fait aussi partie du jeu. Que ça se passe très bien pour lui. Je n’ai rien à lui reprocher, il a conditionné son départ. Nous essayons toujours d’améliorer ses vertus et de couvrir ses défauts. Il a toujours été très poli et respectueux. Aussi son frère et ses parents« , a déclaré Luis Enrique.

Pour rappel, la série documentaire « No tenéis ni**** idea » (« Vous n’en avez aucune putain d’idée« ) devrait être diffusée à partir du 30 septembre prochain sur la chaîne espagnole Movistar.