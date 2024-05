Avant le dernier match de sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse depuis le Stade Pierre Mauroy. A la veille de la finale de Coupe de France face à l’OL, le technicien espagnol s’est exprimé sur l’adversaire, le bilan de 2023/2024 ou encore Kylian Mbappé.

Le remobilisation et la préparation de cette finale

« Oui, je suis très transparent sur ce que je dis à mon équipe, demain sera un match important car c’est une finale ».

L’implication de son groupe et de Kylian Mbappé

« En ce qui concerne l’implication des joueurs elle était parfaite, le mérite ne me revient pas, les choses se jouent sur des détails et je suis ravi de l’implication de mes joueurs à l’entraînement ».

Luis Enrique affirme que Kylian Mbappé jouera demain

« Est-ce que Kylian Mbappé va jouer demain ? Bien sûr (En français et avec le sourire ; Ndlr) ».

Un bilan de la saison ?

« Avant la fin du dernier match, il n y aura aucun bilan d’aucun type. Je m’avance et je vous dis que je ne ferai pas le bilan de la saison demain non plus, ce n’est pas à moi de faire ça, c’est à vous ou au club mais je dors sur mes deux oreilles ».

Luis Enrique interrogé sur l’OL

« Je crois que depuis l’arrivée de Pierre Sage tout a changé. Ses statistiques sont incroyables, il a renversé une situation difficile et il a un effectif incroyable. Je pense que cette équipe pourra jouer le titre avec nous l’année prochaine et il faudra s’en méfier demain ».

La dynamique et le style de jeu des Lyonnais

« Je crois que c’est une équipe qui monte une toute autre dynamique, durant le dernier match, la tactique avait été différente en première et deuxième mi-temps, mais une finale c’est différent on devrait voir autre chose, c’est une équipe qui a des qualités défensives et offensives ».

🗣️ Luis Enrique : "Une surprise dans le 11 ? Chacun met une surprise là où il veut. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Les 20 joueurs convoqués peuvent démarrer demain" ⌛️#OLPSG

Une ultime surprise dans le onze de départ de demain ?

« La différence c’est que chacun met la surprise où il veut mais pour tous les joueurs convoqués pourront jouer de mon côté ».

L’importance de la Coupe de France

« Je crois que c’est une compétition importante qui a une dimension historique, c’est différent du championnat car des surprises peuvent arriver mais l’important pour nous est de gagner cette compétition ».

Luis Enrique interrogé sur le départ de Xavi du FC Barcelone

« A la fin du match contre Barcelone, j’avais dit deux choses et l’une d’entre elles étaient que je voulais qu’il reste au Barça, je maintiens ce que j’ai dit ».

Bradley Barcola qui retrouve l’Olympique Lyonnais

« Je peux vraiment vous parler de ça avec une expérience personnelle, c’est difficile de jouer contre sa ville, Bradley Barcola a fait ce qu’il fallait contre Lyon et nous a apporté de bonnes choses depuis son arrivée, il a répondu aux attentes du club, il apporte déjà aujourd’hui et apportera encore demain ».