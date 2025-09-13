Luis Enrique : « La chose la plus importante, c’est la santé des joueurs »

À la veille du match face au RC Lens au Parc des Princes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1), le club parisien accueille – au Parc des Princes – le RC Lens, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, le coach des Rouge & Bleu, Luis Enrique, s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Comment va le groupe ? (PSG TV)

« Les joueurs sont comme d’habitude. Après une trêve internationale, nous avons des difficultés à jouer car ce sont toujours des matchs compliqués. Mais nous sommes contents, nous avons fait la séance d’entraînement avant le match et on est prêts. »

Son état de forme (PSG TV)

« Très bien. Je suis content de retourner à la maison. »

Trois matches en une semaine avec RC Lens, Atalanta Bergame et l’OM (PSG TV)

« On prépare chaque match tranquillement, avec la préparation habituelle. On ne fait pas attention à ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous pensons à ce match contre Lens. On va essayer de gagner ce match à la maison. »

Ce qu’il veut voir de ses joueurs demain (PSG TV)

« Comme d’habitude, nous devons être attentifs, parce que ce n’est pas seulement un match joué après la trêve internationale, mais aussi un match difficile contre une équipe comme Lens, avec un nouvel entraîneur de haut niveau (Pierre Sage, ndlr). Nous savons que ce sera difficile, mais en même temps c’est une grande motivation pour gagner ce match et continuer notre chemin. »

Pourra-t-il prendre place sur le banc demain ?

« Bien sûr, j’ai fait la session d’entraînement comme d’habitude. Demain, je serai prêt pour le match contre Lens. »

Gonçalo Ramos pourrait-il faire changer sa façon de jouer ?

« Je ne pense pas seulement à un joueur, mais à la mentalité de l’équipe pour profiter de ce moment malgré les joueurs blessés. L’équipe doit être prête à continuer à gagner. C’est la mentalité de l’équipe. »

Son avis sur les blessures de Dembélé et Doué

« Rien de ce que je peux dire sur ce sujet, de positif ou de négatif, n’améliorera la santé des joueurs blessés. Pour moi en tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive et le staff médical, la chose la plus importante est la santé des joueurs. On reste concentrés sur cela. Je n’ai rien à ajouter. »

Son accident à vélo peut-il changer sa méthode de travail ?

« Ça ne change rien. Je suis prêt et je peux tout faire. Je continue à travailler comme d’habitude. C’est juste une limitation physique. Dans ma vie, chaque fois qu’il y a quelque chose de négatif, j’essaie de changer cela et de voir les choses positives. En ce moment, je vois beaucoup de choses positives et je me sens à l’aise. »

En veut-il à Deschamps d’avoir fait jouer Doué et Dembélé ?

« Bien sûr que je suis inquiet pour chaque joueur blessé, à n’importe quel moment de la saison. On reste concentré sur la santé des joueurs, c’est la chose la plus importante pour moi et pour le club. Je n’ai rien à ajouter. »

Le départ de Presnel Kimpembe

« J’adore ‘Presko’ Kimpembe, mais c’est la vie. C’est toujours difficile. il a été blessé pendant presque trois ans et ça a été dommage parce que c’est un joueur de très haut niveau. Pour moi, ça a été difficile. Je ne pouvais pas lui donner le temps dont il avait besoin. ‘Presko’, c’est encore un joueur très important pour nous, pour les coéquipiers, pour les supporters et pour le club. Demain, après le match, ce sera un jour très important pour dire au revoir à ‘Presko’. Je lui souhaite le meilleur, parce qu’il le mérite. »

Entre Barcola et Kvaratskhelia, qui est le plus à l’aise pour occuper le flanc droit de l’attaque ?

« Et j’ajouterai Ibrahim Mbaye, un pur ailier. Quand on parle de joueurs de haut niveau, c’est un détail qui n’a pas beaucoup d’importance car les bons joueurs savent jouer à gauche, dans l’axe ou à droite. Les bons joueurs savent jouer à tous les postes. Je n’ai pas à choisir. »

Un timing serré avant la Ligue des champions, est-ce que ça change ses choix de joueurs pour le match face à Lens ?

« En ce moment, nous devons savoir gérer tout cela. Ce n’est pas facile parce que chaque joueur a une situation différente, en termes de minutes de jeu, matchs joués et s’il a été blessé ou non, ça dépend. Nous devons savoir gérer cela parce que trois jours après ce sera un match très important de Champions League (face à l’Atalanta Bergame) et trois jours encore après, un autre match contre Marseille. C’est le travail du staff et de l’entraîneur de savoir gérer cela de la meilleure des manières. Ce n’est pas différent de l’année dernière ou d’il y a deux ans. Pas de problème, on est prêt et tranquille pour contrôler les choses que nous pouvons contrôler. On est tranquille. »

Ce qu’il attend de ce match de Lens avant les grosses échéances

« Normalement, quand tu joues un match après la trêve, ce sont des matches compliqués et difficiles. Il y a des joueurs qui ont plus de temps pour se reposer et d’autres pour qui ça a été très court. Mais il n’y a rien de différent. On connaît la difficulté et j’espère que demain on sera prêt pour chercher à gagner le match contre Lens, qui est une très bonne équipe avec des bons résultats. »

Une fusion des trêves de septembre et octobre à partir de la saison prochaine. Une façon de régler quelques problèmes ?

« Je ne sais pas si ça sera meilleur ou pire. Mais je pense qu’on doit penser à améliorer la qualité de jeu et pour cela on a besoin de la santé des joueurs et de contrôler le nombre de matchs joués. Mais c’est difficile parce qu’il y a beaucoup d’intérêts économiques et c’est difficile de contrôler cela. »

Son regard sur Renato Marin

« Je suis très content d’avoir Renato dans l’équipe. Il est l’un des gardiens que j’aime. C’est un gardien de qualité, avec un profil que nous aimons car il peut jouer dans la phase de création. Il a les qualités physiques et techniques, et aussi la personnalité. J’aime la manière dont il s’entraîne. L’année dernière (à l’AS Roma), il n’a pas pu jouer et il jouera avec les U23 cette saison. Je suis content de l’avoir ici. »

Est-ce qu’il comprend les propos de Didier Deschamps (le risque zéro n’existe pas) ou est-ce une excuse facile ?

« Autour des équipes de haut niveau, il y a toujours du bruit mais on reste concentré sur la santé de nos joueurs, qui est la chose la plus importante. »

Lee Kang-In peut-il jouer devant la défense ?

« Il peut jouer à n’importe quel poste parce c’est un joueur incroyable. Bien sûr, il a la possibilité de jouer. Je suis content de lui. »