Luis Enrique : « La compétition commencera en février, c’est là où il faudra montrer notre vrai niveau »

Après la victoire éclatante du PSG sur la pelouse de Villarreal (6-0) en Ligue des champions, Luis Enrique a salué la performance de son équipe, tout en rappelant qu’il faudra surtout être prêt en février.

Semaine après semaine, le PSG assume pleinement son statut de double champion d’Europe. En déplacement sur la pelouse de Villarreal mardi, le club parisien a livré un nouveau récital en s’imposant largement (6-0). Cette nouvelle prestation de haut vol en Ligue des champions permet aux Rouge & Bleu de conforter leur place de leader. Après la rencontre, Luis Enrique a salué la performance de son équipe, tout en rappelant qu’il faudra montrer son véritable niveau en février, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Est-ce le match de Ligue des champions le mieux maîtrisé cette saison ?

« Quand tu démarres un match de cette manière et que tu es efficace, en termes d’occasions… On a marqué quatre buts en quinze minutes, ça te change le match et ça fait un match différent de ce que tu peux penser. »

Est-il satisfait du pressing de son équipe ?

« Je voudrais souligner une chose : c’est la mentalité avec laquelle on joue, qu’importe le stade ou le résultat. Ce match a été un test de l’ambition de notre équipe. C’est un vrai plaisir d’avoir ce type d’équipe. Quand tu ne spécules pas, que tu ne cherches pas à défendre et que tu penses seulement à jouer de la même manière, ce sont des choses positives. »

La titularisation de Mayulu après son début de saison difficile, un symbole de la force de ce collectif

« Tous les joueurs sont des symboles. Avec les blessures et le calendrier, les joueurs ont l’opportunité de montrer qu’ils ont le niveau. Mayulu le fait, Ndjantou aussi, Beraldo, Dro. Ce qui est remarquable, c’est l’intensité avec laquelle ils s’entraînent pour être prêt le jour J. C’est une condition pour être dans notre équipe et c’est notre ambition collective. »

Que retient-il de ce match, les records ou le début de rencontre ?

« Je retiens le début de match, sans aucun doute. Après le 3-0, aucune équipe n’est capable de surmonter ce résultat et de changer le match. C’est difficile pour les adversaires. Je n’aime pas ce type de résultats, mais on cherche à respecter l’adversaire de la même manière, tout le temps. On est très fiables et on peut se rappeler de la finale contre l’Inter Milan : on avait jamais pensé à fermer le jeu ou à défendre le résultat, ce n’est pas dans nos habitudes et c’est notre manière de respecter l’adversaire. On veut tout le temps jouer avec la même intensité. C’était dur pour Villarreal de gérer ce résultat. Je ne suis pas très content de voir un adversaire être autant en difficulté. »

Les 20 buts inscrits en Ligue des champions cette saison

« Ça ne vaut rien ! Il y aura un champion d’Europe et l’objectif c’est d’être en finale à Madrid. C’est super de se qualifier, mais les deux dernières années, on a gagné le titre en passant par les barrages. Je suis content de l’ambition de l’équipe, de la performance de l’équipe. Mais la compétition commencera en février, c’est là où il faudra montrer notre vrai niveau. »

David Boly s’invite à la fête et marque en Ligue des champions pour sa 3e apparition en pro avec le PSG 🥳 #VILPSG | #UCL https://t.co/2zPtuQiVWD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 3, 2026