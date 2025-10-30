Luis Enrique : « La frustration, elle est chez moi car je n’ai pas pu aider mon équipe comme elle en avait besoin »

Ce mercredi soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une mauvaise prestation assumée par Luis Enrique.

Le PSG avance au ralenti ces dernières semaines en Ligue 1. Avec trois nuls sur les quatre derniers matches, les Rouge & Bleu peinent à entamer une série de victoires en championnat. En déplacement sur la pelouse du FC Lorient ce mercredi, les champions de France ont livré une prestation indigente et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a reconnu la mauvaise prestation de sa formation, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Le PSG a-t-il raté son match ?

« Surtout en première période puisqu’on ne s’est créé aucune occasion, on n’a gagné aucun un contre un et on a eu des problèmes avec leur défense en bloc bas. On connaît pourtant cette phase de jeu. C’est dommage car on marque et ils égalisent sur l’action qui suit. En deuxième période, on s’est amélioré. Mais c’est très difficile car on a besoin de points. »

Les larmes de Doué au moment de sa blessure

« Quand tu es joueur professionnel, tu sais que l’accumulation des matchs dans cette période, avec l’équipe nationale… On sait que la blessure fait partie du métier du joueur professionnel. »

A-t-il été plus déçu du comportement des cadres ou du manque de fougue des jeunes ?

« Non, ça a été un match très difficile pour toute l’équipe. La frustration, elle est chez moi car je n’ai pas pu aider mon équipe comme elle en avait besoin. Pour mon vestiaire et mon travail, c’est quelque chose de frustrant. »

Un match compliqué face à ce type d’équipe

« Je l’avais dit hier (mardi) que ça serait compliqué. J’ai vu beaucoup de fois ce type de match, si tu n’es pas dans le rythme en première période, c’est une motivation supplémentaire pour l‘adversaire. Quand tu penses que tu as le temps pour inverser les choses et que tu ne le fais pas, c’est difficile. »

Le PSG fait-il moins peur sans son équipe au complet ?

« C’est l’impression que vous avez ? Vu la manière dont tout le monde défend face à nous, j’ai l’impression qu’on nous respecte. Aujourd’hui (mercredi), on ne méritait pas la victoire. Félicitations à Lorient qui a très bien défendu. C’est comme ça le football. Il faut savoir rester concentré sur 90 minutes, c’est important pour gagner ce type de match. J’ai dit hier que ce serait difficile de l’emporter mais personne ne m’a cru. »