Luis Enrique : « La motivation de gagner une deuxième Ligue des champions de suite est encore plus forte »

À la veille de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Une rencontre qui peut faire entrer le club de la capitale dans la légende, un an après sa première victoire en C1. À la veille de cette finale, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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Son sentiment avant la finale (PSG TV)

« C’est un beau stade, je peux déjà imaginer nos supporters dans les tribunes. On a montré ces trois dernières années que nous sommes une équipe qui sait préparer une finale. Aujourd’hui, ce sera la dernière séance d’entraînement de la saison. On va profiter de cette dernière séance d’entraînement. Demain, on sait qu’il y aura beaucoup de supporters parisiens en France et dans le monde qui soutiendront l’équipe. On va chercher à jouer à notre meilleur niveau. »

Les clés pour affronter Arsenal (PSG TV)

« C’est difficile de savoir quels seront les moments clés. Les différences sont minimes. Il y aura des petits détails que l’on peut imaginer ou non. Notre équipe est résiliente, sait surmonter les problèmes et peut jouer quel que soit le scénario. On va profiter de cette finale. »

Un duel entre la meilleure attaque et la meilleure défense de la compétition, est-ce deux idées du football qui s’affrontent ?

« Plus que deux idées différentes du foot, je dirais que ce sont surtout deux idées qui se ressemblent, mais avec deux chemins différents. C’est une équipe qui marque aussi beaucoup de buts, et nous sommes une équipe qui défend très bien. Mais le chemin pour arriver à cela est différent. »

Son regard sur le travail de Mikel Arteta

« Je ne suis pas surpris de les voir gagner la Premier League. Surtout cette année, ils ont mérité de gagner le championnat. Ils ont été la meilleure équipe, la plus constante. Ça a été dur avec Manchester City, mais ils méritent de gagner ce championnat. Ce sera leur septième année avec Arteta, et on peut clairement voir quel type d’équipe il a formée. »

La banderole des ultras : « Une fois c’est historique, deux fois c’est légendaire »

« Je pense que chaque fois que nous voyons nos supporters excités, c’est très positif. Avant une finale comme ça, on cherche à rester concentrés sur les choses que l’on peut gérer. C’est clair que c’est une motivation pour nous, pas de marquer l’histoire, parce qu’on l’a fait l’année dernière, mais de continuer à être l’une des meilleures équipes au monde. C’est notre objectif, c’est clair. »

Quels visages du PSG a-t-il préférés lors de la double confrontation face au Bayern Munich ?

« Mon préféré, le 5-4 parce qu’on a gagné. Sur le match retour, on a fait match nul (1-1). Si je dois être honnête, j’aime tous les matchs qu’on a joués dans cette phase à élimination directe. Je pense qu’on a montré, dans ces huit matchs (Monaco, Chelsea, Liverpool et Bayern Munich), quel type d’équipe nous sommes. On a changé beaucoup de choses, on a dominé la majorité de ces matchs. On a souffert et on en avait besoin. On arrive à nouveau en finale, c’est très difficile pour n’importe quelle équipe et historique pour nous. »

A-t-il reproduit à l’identique la préparation de la finale de la saison passée

« Au niveau des séances d’entraînement, c’est comme d’habitude. On a donné du temps de repos dans cette partie finale de la saison. En termes de préparation, on a eu le temps d’analyser notre adversaire. On les connaît bien parce qu’on a joué contre eux ces deux dernières années. Il y a toujours des détails que l’on peut améliorer. On va encore améliorer notre performance offensive et défensive. Savoir gérer une finale, c’est toujours différent. Demain, il faut profiter de ce type de matchs. C’est essentiel, car tu ne sais jamais quand tu vas jouer à nouveau une finale de Ligue des champions. »

Avec une deuxième finale de C1 consécutive, est-il toujours surpris de la rapidité de sa réussite ?

« Il y a toujours du bruit autour d’une équipe comme le PSG : si tu perds un match, peu importe ce que tu as fait avant. Quand tu es joueur du PSG, tu dois être prêt à surmonter ça. Si la saison prochaine on perd trois matchs consécutifs, tu es dans le chaos total, c’est comme cela que fonctionne le football. Mais on est habitués à cela. On a montré, lors des trois dernières saisons, que nous sommes une équipe qui joue. On a montré cette constance. »

Appréhende-t-il plus cette finale contre Arsenal que celle contre l’Inter Milan la saison passée ?

« C’est toujours difficile de comparer les finales. L’année dernière, ça a été une exception. Je pense qu’on a eu une supériorité qui ne reflète pas la vraie différence entre le PSG et l’Inter, mais le football est comme ça. Honnêtement, dans cette finale, je ne pense pas qu’il y ait un favori, mais il faut profiter des petits détails et savoir être dans le match pendant 90 minutes. Il faut chercher à profiter de ce type de matchs. Il y a toujours beaucoup de tension et d’attente, c’est important de savoir gérer ce moment. »

La déclaration d’Arteta : « samedi, nous serons champions d’Europe », est-ce une source de motivation pour le PSG

« Il n’y a pas de meilleure motivation que de jouer la finale de la Ligue des champions. Le reste importe peu. Je reste concentré sur ce qui est positif pour mon équipe et montrer notre meilleur niveau demain. »

N’a-t-il pas peur qu’Arsenal ait plus de motivation en voulant remporter sa première Ligue des champions ?

« Mais vous savez la motivation que c’est de gagner une deuxième Ligue des champions de suite ? Elle est encore plus forte (sourire). »

Hakimi et Nuno Mendes seront-ils prêts pour demain ?

« Hakimi et Nuno Mendes seront bien présents. »