Après son ultime entraînement géré ce matin au Campus PSG avant la réception du PSV Eindhoven, Luis Enrique a tenu la conférence de presse d’avant-match.

Les débuts du PSG en C1

« Je crois que l’équipe a très bien joué contre Gérone et bien entendu nous n’avons pas joué comme nous le voulions contre Arsenal mais je suis satisfait de ce que j’ai vu de mon équipe depuis le début de la saison ».

La présence de Kolo Muani dans le groupe

« J’ai des joueurs disponibles et tous les joueurs disponibles peuvent jouer comme titulaires ».

L’importance du match face au PSV Eindhoven

« Le match suivant est toujours le plus important car c’est celui que tu peux contrôler. Chaque match a encore plus d’importance dans cette nouvelle formule de la LDC. C’est aussi important pour le PSV, on a tous besoin de marquer des points ».

Les éloges des adversaires

« C’est un plaisir de savoir que nos adversaires disent cela de nous, c’est un plaisir de recevoir ces éloges mais il faut penser à la difficulté de cette compétition ».

La jeunesse de son effectif

« Je pense que notre équipe était déjà jeune l’année dernière mais avec beaucoup plus d’expérience cette saison. Quand on planifie une saison il y a beaucoup de joueurs qu’on ne peut pas acheter, face à cette impossibilité, on fait avec ce qu’on a ».

A propos de Kang-In Lee

« Kang-in Lee a renforcé toutes les idées que nous avions sur lui. C’est un joueur de grande qualité, avec une grande capacité de travail. Il peut jouer à plusieurs postes. Comme lui il y a d’autres joueurs qui sont jeunes et peuvent jouer ».

🗣️ Luis Enrique : "Ce qui est important, ce n'est pas qui marque le but ou fait la passe décisive, mais d'avoir une mentalité globale, il y a tout un travail collectif préalable !" 🔥

L’analyse du PSV Eindhoven par Luis Enrique

« C’est difficile d’évaluer son niveau. Il faut regarder si on joue à l’extérieur ou à domicile, ça change beaucoup de choses. C’est un adversaire de très haut niveau, il domine son championnat avec des chiffres incroyables, ça va être un match très difficile. Je pense que ça va être un match semblable à celui de Strasbourg. Ils jouent loin de leur but. Ils ont marqué deux buts en Ligue des champions après avoir pressé haut. Ils jouent très bien avec les ailiers. Ils savent très bien défendre. Le résulCat dira si on a un PSV plus ou moins agressif ».

L’optimisme de Luis Enrique

« Dans le foot il faut améliorer tous les aspect à tous les matchs. Là où vous voyez des doutes, je vois un potentiel de croissance, je suis très optimiste, j’aime ce que je vois. La Ligue des Champions est une compétition très difficile, mais demain on joue à domicile et on a envie d’obtenir un résultat positif ».

L’évolution d’Achraf Hakimi à ses côtés

« Je crois qu’il est meilleur sur l’aspect défensif, plus efficace, mais c’est un joueur de très haut niveau. Je le vois plus mûr, c’est bien, ça veut dire qu’il est en train de grandir ».

Le PSG ne subit pas

« Je ne crois pas que l’on subisse. On peut s’améliorer. Je fais partie de ceux qui considèrent qu’on peut tout améliorer, y compris lorsqu’on est dans une bonne dynamique ».

La préparation du match face au PSV

« Je crois que dans cette Ligue des Champions, il y a beaucoup d’équipes des chapeaux 1, 2 et 3 avec un niveau très élevé. La saison dernière, le PSV était la meilleure équipe néerlandaise. Elle fait un début de saison incroyable. C’est une compétition où toutes les équipes veulent jouer. C’est très facile de préparer une équipe avant ces matchs. Il faudrait peut-être plus de tranquillité pour donner 100% de ce dont l’équipe a besoin ».