Luis Enrique : « La résilience, c’est un mot que j’aime »

Ce dimanche, le PSG s’est imposé sur le fil face à l’Olympique Lyonnais dans un match animé (2-3). Une victoire au mental saluée par Luis Enrique.

Le PSG a récupéré son fauteuil de leader. Mis sous pression par l’OM et le RC Lens, le club de la capitale devait s’imposer pour récupérer son trône juste avant la coupure internationale. Dans un match à rebondissements, les champions de France l’ont emporté grâce à un but sur le gong de Joao Neves (2-3). Un succès au mental pour les Rouge & Bleu, comme l’a salué Luis Enrique en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Cette victoire vient-elle de la résilience de vos joueurs

« C’est un mot que j’aime. On a montré la mentalité adéquate, précise, pour gagner la rencontre. On a marqué et Lyon a égalisé. Ainsi de suite. À 2-2, c’était difficile. Nous n’avons pas eu le temps de contrôler le match. C’est important de gagner, d’être premiers, car dans la difficulté, il faut gagner des matchs. »

La prestation de Zaïre-Emery

« C’est un Warren avec plus de confiance cette saison. Il peut jouer partout. Il est très efficace. Il fait du bien. C’est important d’avoir des joueurs qui évoluent à plusieurs positions quand on a nos difficultés. On continue, on doit encore s’améliorer sur le plan défensif. On a commis deux erreurs. On doit savoir quand on avance ou non la ligne. »

Comment expliquer la mauvaise gestion de la profondeur sur le deuxième but lyonnais ?

« L’erreur n’est pas du gardien mais des joueurs qui défendent. On doit avancer la ligne si on presse le ballon ou sinon on doit courir derrière le joueur. Ce sont des erreurs individuelles qu’il faut corriger. »

Joao Neves buteur

« Tous les joueurs sont importants surtout ceux qui marquent ! J’espère récupérer la majorité des joueurs et pouvoir faire une saison normale. Depuis le début de cette saison, rien n’est normal. »

La prestation de Lee Kang-In

« Je veux le féliciter pour son 100e match avec le PSG. Il frappe les corners et il le fait très bien. Je le vois bien. Il a de la qualité. On le connaît parfaitement. Il est différent. Il cherche à s’améliorer comme tous les joueurs. »