Luis Enrique, l’architecte d’un PSG totalement métamorphosé

Le PSG s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions de suite. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc, il a totalement changé de dimension.

Après une saison 2022-2023 décevante, le PSG a décidé de confier les rênes de son équipe à Luis Enrique durant l’été 2023. Si ce choix avait questionné certains, notamment en raison de sa douloureuse fin de mandat avec la sélection espagnole, force est de constater que pratiquement trois ans après, les dirigeants parisiens avaient vu juste. Le coach espagnol a révolutionné le PSG et fait de lui la meilleure équipe du monde. Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le club de la capitale peut rêver d’un back-to-back cette saison, lui qui défiera Arsenal en finale le 30 mai. Luis Enrique a tout bouleversé à Paris grâce à sa personnalité avant tout. Il a obtenu dès sa première année de mandat les pleins pouvoirs, sinon il ne serait pas resté. C’est son mode de fonctionnement : il donne tout (et bien) s’il peut tout contrôler, avance Le Parisien. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il est d’accord sur le principe pour étendre son bail de trois ans. Il signera quand il estimera le moment opportun et Paris décidera ensuite de communiquer en grande pompe sur le sujet, avance le quotidien francilien.

Il a construit en un temps record une équipe incroyablement compétitive

Au PSG, Luis Enrique a construit en un temps record une équipe incroyablement compétitive malgré la jeunesse de son onze et de ses recrues, en l’absence d’icônes mondiales. « L’impensable réussite d’atteindre une deuxième finale de Ligue des champions d’affilée (une première dans l’histoire du football français) survient avec un effectif que l’entraîneur n’a cessé de faire progresser d’une saison à l’autre ou même d’un match à l’autre. » À Barcelone, Luis Enrique avait décroché sa première Ligue des champions avec une attaque Léo Messi-Luis Suarez-Neymar bien plus glamour et reconnue que celle du PSG depuis deux ans. À cet instant de l’histoire, le coach du PSG ne réaliserait-il pas mieux avec moins ?, se demande Le Parisien. Luis Enrique s’est définitivement hissé dans la catégorie des plus grands entraîneurs de toute l’histoire du football, conclut le quotidien francilien.