Luis Enrique : « Le Classique, pour nos supporters, c’est un match très important »

Le PSG a remporté le premier Classico de la saison sur la pelouse du Vélodrome (1-2) en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Luis Enrique a aimé la prestation de son équipe.

En clôture de la cinquième journée, le PSG affrontait l’Olympique de Marseille pour le premier Classico de la saison. Dans un match dans lequel il a multiplié les tirs, le PSG a dû attendre la deuxième mi-temps pour valider sa domination avec un but de Ferran Torres, entré quelques minutes seulement avant cette réalisation. Malgré l’égalisation marseillaise, le PSG n’a pas douté et a réussi à reprendre l’avantage seulement deux minutes après par l’intermédiaire de son capitaine, qui a marqué son troisième but de la saison en championnat (1-2). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a souligné la bonne performance de son équipe.

« On connaissait cette importance »

« Ce que j’ai dit à mes joueurs à la mi-temps ? Je n’ai rien eu de spécial à dire. Je pense que cela a été le match que nous avions planifié. Il y a eu de la difficulté. Tout le monde pensait que cela allait être facile de jouer au Vélodrome. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles. On a cherché à jouer. En première mi-temps, on s’est procuré moins de situations parce que l’adversaire a très bien défendu. En deuxième mi-temps, tout a changé et on a fait une très belle deuxième mi-temps. Énergique au bord du terrain ? Aujourd’hui, c’était très important parce qu’au classement nous sommes dans une position différente que d’habitude. Le Classique, pour nos supporters, c’est un match très important. On connaissait cette importance. Je pense qu’en tant qu’entraîneur, je cherche à donner à l’équipe ce dont je pense que l’on a besoin. Et si je pense que l’on a besoin de plus d’énergie, ce n’est pas difficile pour moi de montrer ça. Si on doit montrer le calme, peut-être que c’est un peu plus difficile. Mais aujourd’hui, je pense que l’on a fait un très bel effort. Je me répète, les attentes d’avant le match, c’était que cela allait être facile. Mais rien n’est facile, on a vu un très bel OM, comme ils ont défendu. Ils ont un grand entraîneur et je suis sûr qu’ils vont s’améliorer. »