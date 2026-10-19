Luis Enrique : « Le FC Barcelone est l’équipe qui ressemble le plus au PSG actuel »

Avant d’affronter le FC Barcelone en phase de ligue de la Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Ce mardi soir (21h sur Canal+), le PSG affronte le FC Barcelone dans le choc de la 3e journée de la phase de Ligue des champions. Une rencontre entre deux formations en grande forme ces dernières semaines. À la veille de ce match, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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S’imposer pour engranger des points (PSG TV)

« C’est l’intention. Mais si on pense à l’avenir de la compétition, je pense que ce sera un match où il n’y a rien d’important pour l’avenir de la compétition. Ce calendrier nous permet de voir ce type de match. On avait eu un match spécial la semaine dernière contre Manchester City. Mais quand tu penses à ce que représentent le FC Barcelone et le PSG dans le football actuel, ce sont des top clubs, avec une identité très positive et merveilleuse pour l’interprétation du football. On pense à profiter du match. C’est très beau d’avoir ce type de match. »

Un beau match au Parc des Princes (PSG TV)

« Il y aura des moments pour chaque équipe. Mais jouer au Parc des Princes, c’est tellement différent. On est beaucoup plus forts, c’est ce que je vois quand nos joueurs pressent. C’est une ambiance magnifique. Cette envie de jouer au football avec le soutien de nos supporters, c’est incroyable. C’est une ambiance très spéciale. »

Est-ce une finale avant l’heure entre le PSG et le FC Barcelone ?

« Non, non. Parce que c’est la compétition qui nous permet de jouer ce type de match. Le calendrier est différent, mais si on pense à l’avenir de la compétition, c’est clair que nous faisons partie des équipes favorites. Mais plusieurs équipes peuvent gagner cette compétition. »

Prend-il aussi du plaisir face au jeu déployé par son équipe ?

« Bien sûr. Je suis fier, non pas du résultat, mais de ce que j’ai vu. Des joueurs qui prennent plaisir à jouer à l’extérieur ou à domicile, quel que soit le scénario. C’est ça que je trouve plaisant : l’identité et la personnalité de l’équipe en général. En tant qu’entraîneur, c’est beau pour moi de voir ce type de comportement. »

Comment les joueurs s’adaptent au jeu de l’adversaire ?

« On prépare ce type de match de la même manière. Les matchs de Ligue des champions sont différents, c’est le plus haut niveau que tu peux rencontrer. C’est clair que chaque match a des différences. J’adore voir le FC Barcelone, pas seulement en tant qu’entraîneur et adversaire, j’adore voir la manière dont ils jouent. C’est beau de voir ce type d’ambition et d’identité de joueurs. Ça ressemble beaucoup à ce que nous cherchons. Après, il faut savoir que ce sera un match serré et compliqué, parce qu’ils ont beaucoup de bons joueurs individuellement, mais qu’ils sont aussi très forts collectivement. À ce niveau-là, les petits détails peuvent faire la différence. On reste concentrés sur ce que nous pouvons faire. J’attends plus de mes joueurs qu’habituellement, parce qu’il faut surmonter tous les problèmes collectivement. Ce sont des joueurs qui peuvent faire des choses incroyables individuellement, mais ce n’est pas ce que nous attendons. Nous attendons à contrôler et à avoir le niveau standard pour ce type de match. »

Les violences en France ce week-end, ce contexte peut-il perturber la préparation du match ?

« Non. Je ne suis pas la personne pour parler de ce sujet. Je suis pour parler de football. C’est clair que nous n’aimons pas ce type de violence, mais c’est la société. Dans mon cas, il faut rester concentré sur le match de football. »

Avec l’absence de Nuno Mendes, quel plan sera utilisé pour contrer Lamine Yamal ?

« C’est facile, très facile. La meilleure manière de défendre face à Yamal, c’est d’avoir le ballon. Si t’as tout le temps le ballon, Lamine Yamal n’aura pas le ballon. Tout est tranquille, c’est notre idéal. Mais ça ne sera pas comme cela parce qu’on connaît la difficulté d’affronter le FC Barcelone et Lamine Yamal. On reste concentrés sur ce que nous pouvons faire. Pour défendre face à une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité, il faut être attentif et surmonter ça avec l’équipe et pas qu’un joueur pour défendre face à Lamine, Raphinha ou Cubarsi. »

Ce qui l’impressionne le plus au FC Barcelone

« Il n’y a aucune équipe parfaite. On arrive avec confiance pour affronter Barcelone. C’est une motivation et une très belle affiche pour nous. »

Une nouvelle question sur les violences en France ce week-end

« Je suis entraîneur de football. J’ai mes opinions, mais je ne suis pas la bonne personne pour en parler, je suis ici pour parler de football. »

Le PSG est-il la meilleure équipe avec le FC Barcelone et le Bayern Munich ?

« Il peut aussi y avoir Arsenal ou Manchester City. Il y a plein d’équipes qui pratiquent un bon football. La compétition va commencer au mois d’avril. Ceux qui seront là en avril, ça se jouera entre eux. Ce match est très attractif et compétitif, c’est clair, mais ce ne sont que trois points au final. »

A-t-il peur pour la tenue du match après les violences du week-end ?

« Je n’ai pas peur et j’espère que le match pourra se dérouler dans les conditions habituelles. »

Est-ce que le retour de Raphinha dans le onze du FC Barcelone va changer sa façon de jouer ?

« Peu importe les joueurs que va mettre le FC Barcelone sur le terrain, on connaît leur niveau. Les joueurs apportent des nuances différentes et quand on verra le onze du Barça, on pourra entrer dans davantage de détails. Mais je le répète, nous devons résoudre toutes les situations possibles en tant qu’équipe. On ne pourra pas éviter les dribbles de Yamal, les passes de Pedri ou les appels et les buts de Raphinha. On a besoin de défendre, de jouer et d’attaquer en équipe. »

Ce que ça représente pour lui d’affronter le FC Barcelone ?

« Je me concentre sur la qualité. Je suis amoureux du Barça. J’ai été joueur et entraîneur. J’ai un rapport très étroit avec la Catalogne, ma femme et mes enfants sont catalans. Je suis très lié au Barça, mais je suis l’entraîneur du PSG. Mais comme aficionado, je vois tous les matchs du Barça. Par hasard, on doit affronter le FC Barcelone tous les ans. Au début, j’avais du mal mais maintenant je suis habitué. J’essaye de profiter au maximum du fait de jouer un match contre une équipe unique et qui joue au football un peu comme nous. Il y a des joueurs d’une grande qualité, C’est une équipe qui joue au football et qui ne donne pas de coups. Elle défend des valeurs qui me plaisent. C’est l’équipe qui ressemble le plus au PSG actuel. J’adorerais gagner demain, parce que c’est une motivation majeure d’affronter le club qui a le plus représenté pour moi dans ma carrière et où je me suis senti le plus important. Maintenant, comme parisien, je profite au maximum de cette expérience. Nous allons gagner demain. »

Le FC Barcelone de Flick ressemble-t-il à son FC Barcelone ?

« Ce qui est clair, c’est qu’Hansi Flick améliore les résultats des entraîneurs précédents. C’est un grand entraîneur et il l’a démontré au Bayern Munich. Son caractère, sa manière de transmettre le foot et ses conférences de presse, ça colle parfaitement à l’ADN Barça. Il faut être offensif et essayer de remporter tous les matchs. Flick le fait à merveille. »

Le duel de la possession du ballon

« Comme d’habitude, il n’y a pas eu un match où j’ai volontairement cédé le ballon. Je veux toujours que mon équipe ait le ballon. Demain, l’une des clés pour battre cette équipe sera d’avoir le ballon. La saison dernière, on a eu un adversaire qui a joué comme nous, voire mieux. Et que faut-il faire quand on n’a pas le ballon, il faut s’adapter et essayer de faire le pressing pour récupérer le ballon le plus tôt possible. C’est facile à dire et difficile à faire quand on joue contre une équipe comme celle-ci. Mais c’est notre motivation d’avoir le ballon dans le camp de l’adversaire, et d’être meilleur dans le pressing. Ce type de match est totalement différent. L’enjeu est là et c’est un gros challenge pour notre équipe et nos supporters. »