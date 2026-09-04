Luis Enrique : « Le football, il y a des fois c’est inexplicable et il faut l’accepter »

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné contre l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-2). Un revers inexplicable pour Luis Enrique.

Pour sa première de la saison au Parc des Princes, le PSG voulait offrir avec ses supporters sa première victoire de la saison en Ligue 1. Après une première mi-temps qu’il a dominée et durant laquelle il a réussi à ouvrir le score, le PSG a vu Monaco montrer un tout autre visage en seconde période et renverser le match pour s’offrir un beau succès (1-2), le troisième en trois matches de championnat cette saison. À l’issue de la rencontre, au micro de Ligue 1 Plus, Luis Enrique, qui a vu sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2030 officialisée, a évoqué une défaite inexplicable.

« Pour parler du match, je suis content de ce que j’ai vu »

« Ce que je dis toujours : l’entraîneur qui perd ne devrait pas répondre à la presse. C’est le pire moment pour les entraîneurs. Je rigole, j’accepte ma responsabilité en tant qu’entraîneur, bien sûr. Pour parler du match, je suis content de ce que j’ai vu. C’est clair que c’est le début de la saison et que l’on est pas dans notre élément. Mais j’ai vu beaucoup de choses positives. Aujourd’hui, pour moi c’est clair, on mérite la victoire, clairement. Les expected goals, qui est la qualité des occasions que tu as, c’est clairement en notre faveur. Mais le football c’est comme ça, c’est un sport merveilleux. Pas encore prêt physiquement ? Non, non, non. Si tu n’es pas physiquement bien et que tu fais ce match… Le football, des fois c’est inexplicable et il faut l’accepter. Ce sont les types de matches que, si normalement tu as de très mauvaises chances, tu fais match nul. Je me rappelle des trois dernières années, d’avoir des matches comme ça, inexplicables. Aujourd’hui, c’est l’un d’eux. Mais, je voudrais souligner la mentalité des joueurs. On est là, ce sera un championnat passionnant et c’est clair que pour l’instant, ce n’est pas notre moment mais il faut se préparer pour l’avenir. »