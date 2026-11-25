Le PSG a perdu ses premiers points de la saison en Ligue des champions ce soir contre la Roma (2-2). Luis Enrique a salué la performance de son adversaire du soir.

Ce mercredi soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Roma lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-2). Avec ses premiers points perdus dans la compétition, le PSG perd la tête de la phase de ligue et devra se relever contre Aston Villa dans quinze jours. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a souligné le bon match de son équipe et souligné la belle performance de son adversaire du soir.

« Ça a été très difficile, très compliqué »

« C’est ce que l’on pensait avant le match parce que l’on connaît la Roma. Ça a été très difficile, très compliqué. Ils pressent tout le temps. Ça a été le match le plus difficile de cette saison, lance le coach du PSG au micro de Canal Plus. Quels enseignements après ce nul, notamment de l’animation offensive ? Rien. Je pense qu’il y aura des matches similaires à celui contre la Roma ce soir. Ça a été compliqué, les joueurs ont fait un très bel effort. Compliqué mais on aurait pu perdre le match, mais on a fait match nul, on est contents. Mayulu prend de l’épaisseur ? C’est aux joueurs de chercher à s’améliorer tout le temps. Je suis content de la performance de tous les joueurs. »