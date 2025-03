Luis Enrique : « Le match va être intense, difficile », avant PSG / Liverpool

A la veille du huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

L’équipe est prête, et l’ambiance du Parc des Princes (PSG TV)

« L’équipe est prête sans aucun doute, les supporters aussi. Ce sera un match serré, une double confrontation serrée mais on a confiance.

Chaque détail peut être important. Mais l’ambiance du Parc des Princes, je l’ai déjà vécue comme adversaire et elle pèse, elle est intimidante. Et demain, on doit être prêt pour être à la hauteur des supporters ».

Le niveau actuel du PSG, et peut-il encore augmenter ?

« Ce que je pense n’est pas important. Ce qui compte, c’est ce que l’équipe a fait et je suis convaincu qu’on peut encore s’améliore ».

Les clés pour battre Liverpool

« Ces raisons sont très claires : on doit pouvoir répéter le même comportement depuis le début de saison, ne rien changer. Il faut avoir plus le ballon qu’eux et générer plus d’occasions et défendre efficacement, la même chose que dans tous les autres matchs ».

Luis Enrique à propos du travail d’Arne Slot

« Liverpool est une des meilleures équipes d’Europe ces dernières années, Ils ont gagné la Ligue des champions en 2019. Le travail d’Arne Slot pouvait être difficile d’améliorer le travail de Klopp mais il a réussi à créer une équipe presque parfaite. (…) Ça nous motive aussi pour montrer qu’on est au-niveau. Les stats montrent comment évoluer chaque équipe et nos stats sont à la hauteur de n’importe quelle autre équipe en Europe ».

Une rencontre suivie dans le monde entier, une motivation pour exposer son travail et le PSG ?

« Oui, ça peut être une motivation. Si on peut dire que le PSG joue de manière positive et que le monde du football a envie de voir ce match, c’est génial. C’est dur de voir une meilleure rencontre sur le papier, Nous sommes deux équipes qui dominent beaucoup. Demain, il y aura deux idées assez différentes mais deux formes de jeu assez dominantes ».

Le PSG meilleur que Liverpool dans certains secteurs de jeu ?

« Oui, bien évidemment … . Lesquels ? J’essaye d’analyser tous les styles de jeu et j’essaie de les transmettre à mes joueurs et seulement à mes joueurs ».

La jeunesse de son effectif

« La jeunesse, ce n’est pas un problème, c’est une opportunité pour nous de continuer à s’améliorer et grandir. Ce n’est pas un handicap, surtout dans ces grands matchs. Il faut calmer les émotions mais tout le monde est préparé ».

La physionomie de match imaginée par Luis Enrique

« Il y a certains différences enter les deux équipes. Liverpool veut attaquer mais nous avons besoin du ballon.Ils n’ont peut-être pas autant besoin du ballon pour imposer leur jeu. Il y a des nuances et différences. Chaque entraîneur essaye de faire de son mieux ».

Le PSG favori ?

« Je ne pense pas que ça se jouera sur le match aller. Si notre équipe arrive à jouer de la manière du moment, ça va être compliqué (pour Liverpool). L’ambiance du Parc des Princes est aussi extraordinaire.

On est content de voir les gens avoir la foi dans notre équipe, c’était plus compliqué il y a quelques mois mais nos supporters ont toujours cru en nous ».

Le niveau et l’intensité de l’affiche

« Le match va être intense, difficile. Ce sont deux équipes avec beaucoup de points forts. C’est l’un des meilleurs matchs qu’on peut voir en Europe ».

La force collective, l’importance des remplaçants

« C’est compliqué pour certains joueurs qui méritent de joueur et ne joueront pas. Mais nous sommes un collectif, parfois ce sont les remplaçants qui sont les plus importants. Demain, je pourrais faire jouer quatre ou cinq joueurs et nous ne verrions pas la différence. C’est ce qui nous rend plus fort. Tout le monde aura son rôle à jouer, même ceux qui ne jouent pas une minute ».

Les joueurs de Liverpool sous la menace d’une suspension (Mac Allister, Konaté, Robertson)

« On ne va pas se focaliser sur les cartons jaunes de l’autre équipe, on va pas se focaliser là-dessus ».

Empêcher Liverpool d’exploiter les espaces

« C’est l’une des meilleures équipes d’Europe en contre-attaque. On va essayer de conserver le ballon et de ne pas trop souffrir sur les transitions. Arrêter leur trois avions de chasse, ce n’est pas facile. Si on arrive à imposer notre style de jeu, on arrivera à ne pas souffrir beaucoup. Le but est d’être meilleur et qu’ils ne fassent pas de mal dans les transitions ».

Comment Luis Enrique prépare le match à la veille du coup d’envoie

« Je suis passionné de football, donc je vais regarder les matchs de ce soir comme Real-Atlético. La veille des matchs, je suis très tranquille à la maison. J’essaie de ne pas penser au match ».