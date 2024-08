Luis Enrique : « Le mercato ? Nous n’avons aucune priorité, nous avons déjà une équipe et elle a été championne »

Le PSG reçoit le MHSC ce vendredi (20h45 sur DAZN) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Une rencontre en marge de laquelle Luis Enrique a tenu sa traditionnelle conférence de presse, la veille du match, l’occasion pour lui de répondre à de nombreuses questions sur cette fin de mercato.

La fin du mercato

« Malheureusement, Ramos s’est blessé, c’est dommage et c’est toujours triste. J’ai une très grande confiance envers tous les joueurs de mon équipe. Nous sommes ouverts à une amélioration jusqu’à la dernière minute du mercato mais c’est difficile d’avoir des joueurs qui puissent être un renfort pour notre équipe ».

Luis Enrique en fin de contrat à la fin de la saison

« Je n’ai pas grand-chose à dire sur une prolongation, ça ne m’intéresse pas de faire des calculs. Je me concentre sur le match suivant et sur le plaisir que je peux avoir à travailler avec les gens du club. Mais je suis bien ici ».

Le mercato du PSG, déjà très bon

« Nous n’avons aucune priorité, nous avons déjà une équipe et elle a été championne. On observe ce mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal. Je crois qu’on a déjà fait un très bon mercato, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas connus mais ce sont des espoirs. Nous sommes toujours ouverts pour progresser. Payer beaucoup pour un joueur, ça peut donner beaucoup de pression ».

🗣️ Luis Enrique : « À combien de joueur au Mercato ? Chaque joueur reçoit une information sur son avenir. Soit par mon biais ou la direction sportive. Il est difficile de rester plusieurs années au PSG. On cherche à se renforcer mais aussi à se séparer des joueurs sur lesquels on… pic.twitter.com/VITPFhsrBu — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2024

La difficulté de recruter pour le PSG

« Le mercato n’est peut-être pas terminé, mais cela va être très dur de ramener de nouveaux joueurs. Parce que quand une grande équipe comme le Paris Saint-Germain doit acheter une machine à laver qui coût 4€, elle coûte 400€. Il faut ensuite qu’elle marche comme une machine à 400€, alors qu’elle coûte en réalité 4€ ».

Des urgences en cette fin de mercato ?

« J’ai déjà une équipe qui s’est améliorée sur toutes les lignes, il n’y a aucune urgence ».