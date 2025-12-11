Luis Enrique : « Le pire, c’est le résultat. C’est un résultat moche »

Dominateur, le PSG n’est pas parvenu à trouver la faille sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions. Un résultat nul frustrant pour les Rouge & Bleu.

Avec ce match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), le PSG fait partie des rares équipes à avoir assuré à minima sa place pour les barrages (avec Arsenal, le Bayern Munich, Manchester City et l’Atalanta Bergame). Mais, les champions d’Europe ont pour objectif d’assurer leur place dans le top 8. Bien placé après cette 6e journée de Ligue des champions, avec une troisième place au classement général, le club de la capitale devra bien finir le travail face au Sporting (20 janvier) et Newcastle (28). Et ce résultat nul à San Mamés laisse un goût amer tant les Parisiens ont dominé l’Athletic Bilbao. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est exprimé sur la performance de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À lire aussi : Sorti sur blessure, Marquinhos est touché aux adducteurs

Un résultat frustrant ?

« Pourquoi ? Pas de frustration. C’était intense, différent. On connaissait bien l’Athletic Bilbao. On a bien fait le boulot. On a bien démarré, de manière claire et précise, mais Bilbao a bien pressé. En deuxième période, on a surmonté leur pressing et Unai Simon a été l’homme du match. L’ambiance a été incroyable ! La pression de l’Athletic nous a gênés. Le foot, c’est comme ça. C’est un petit peu dommage mais il faudra gagner encore plus de points pour terminer dans le top 8. »

L’ambiance de San Mamés

« L’ambiance a été incroyable. C’est beau de jouer dans cette ambiance. On a montré le type d’équipe que nous sommes. Le pire ce soir (ce mercredi), c’est le résultat. C’est un résultat moche. Les deux équipes ont créé du jeu et des situations pour marquer. »

Ce match va-t-il servir pour la suite de la saison ?

« Nous sommes une équipe tout le temps à chaque match. Après ce début de saison très particulier, je suis très motivé pour récupérer tous les joueurs après Noël. Mais je suis très content de ce que j’ai vu ces derniers mois. En tant qu’équipe, nous sommes mieux que la saison dernière. Nous sommes positifs et optimistes. »

Des nouvelles de Marquinhos

« Il n’y a rien de grave mais il faut attendre demain (ce jeudi) pour savoir ce qu’il a. »

Son regard sur la prestation de Barcola

« On a eu deux ou trois occasions où normalement, il y avait un partenaire mieux placé. C’est normal de ne pas voir quand on est joueur. Les cinq attaquants ont montré leur niveau. On a eu beaucoup d’occasions. »

Le PSG peut-il recruter cet hiver en raison du manque d’efficacité en attaque ?

« Ah ah. Le mercato vous motive ! Nous sommes ouverts à tout. Le manque d’efficacité ? Je ne suis pas d’accord. Unai Simon a été élu homme du match. On aurait mérité la victoire si on fait la balance des occasions des deux équipes. »

Comment sortir du pressing adverse à l’avenir ?

« Je ne dis jamais à vous ce que je dis aux joueurs. Avant le match, mon message était sur la concentration. Si on ne l’est pas, on prendra un but. On aurait pu perdre le match mais Bilbao ne pouvait pas maintenir ce rythme 90 minutes. »