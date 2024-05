Luis Enrique : « Le PSG est un club unique »

Ce samedi soir, le PSG a terminé en apothéose sa saison avec la Coupe de France remportée face à l’OL (1-2). Un triplé national qui vient conclure une très belle première saison pour Luis Enrique.

Le PSG termine sa saison 2023-2024 sur une note très positive. Largement dominateurs en finale de Coupe de France face à l’OL (1-2), les Rouge & Bleu ont glané leur 15e trophée dans la compétition. Et pour sa première année sur le banc parisien, Luis Enrique a réalisé un triplé national. Au micro de beIN SPORTS, le coach parisien est revenu sur la saison de sa formation.

Est-il content de la prestation de son équipe ?

« Oui, on a joué un grand match. Cette saison reflète ce qu’est cette équipe. On a fait une bonne saison, la finale est incroyable et les supporters nous soutiennent toujours. Je suis content. »

L’équipe a bien réagi après l’élimination en Ligue des champions. Ça finit bien avec cette Coupe de France

« Oui, c’est un succès de plus et qui reflète l’ambition du club et des joueurs. On a été éliminé de la Ligue des champions d’une façon injuste parce qu’on aurait mérité mieux, mais ainsi va le football. »

Est-ce que le PSG a joué comme il le voulait cette saison ?

« Oui, au long de la saison, on a vu l’idée que je me fais du football en tant qu’entraîneur. Tenir le ballon, avoir des occasions, marquer des buts, ne pas se soucier trop du résultat et faire pression sur le rival. Quand on a un adversaire comme l’Olympique Lyonnais, ils ont fait beaucoup de pression et maintenant c’est le moment de profiter. Dans le football, on souffre beaucoup mais parfois il faut profiter. »

Quelle première saison pour Luis Enrique au PSG, célébré par ses joueurs :



🏆 Triplé national + 1/2 finale de LDC



On a hâte de voir la suite ❤️💙



📹 @CanalSupporters pic.twitter.com/v4oeRxTyuH — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 25, 2024

Va-t-il prendre un autre joueur pour remplacer Mbappé ?

« Oui, on va régler le problème avec toute l’équipe, avec des joueurs qui ont envie de venir à Paris et de marquer l’histoire. C’est un club unique avec des supporters extraordinaires. Ceux qui ont envie de venir peuvent venir. »

La bonne attitude de son équipe cette saison

« Oui, depuis le premier jour, nos supporters au Parc des Princes ont été liés avec les joueurs parce qu’ils ont vu qu’on a donné le meilleur. Ils ont vu l’envie des joueurs et ça c’est passé comme on le voulait. »

Pour gagner la Ligue des champions, il faut avoir de la patience

« Peut-être l’année prochaine (rires). »