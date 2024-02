Accompagné de Fabian Ruiz, le coach du PSG, Luis Enrique, s’est rendu en conférence de presse. Un rendez-vous avec les journaliste la veille du huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad.

Un turnover pour protéger les joueurs ?

« Non, il ne s’agit pas de les protéger (les joueurs ; NDLR) mais de vivre la façon la plus naturelle possible ce qu’on considère comme la compétition de haut niveau. Je crois que c’est le meilleur moment pour faire tourner, car je pense qu’il y a très peu de joueurs qui ne pensent pas avoir une option de jouer. Tout le monde est convaincu de pouvoir être titulaire. C’est mon objectif, que chacun puisse être convaincu qu’il est capable d’aider l’équipe. C’est un handicap de devoir choisir mais c’est une dynamique qui est positive« .

Au sujet de Kylian Mbappé

« Je crois que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, la seule chose qu’il faut comprendre c’est que plus il joue mieux c’est pour l’équipe. Il aurait pu jouer il y a quatre jours mais le risque n’était pas utile« .

Les pourcentages de qualification

« Vous aimez beaucoup les pourcentages, le problème c’est que ça n’existe pas. Ce qui est certain c’est qu’on est dans un processus d’apprentissage, et nous pouvons sentir qu’on est prêts. On a créé une atmosphère avec les supporters. Ce sont deux compétitions différentes. Il faudra être meilleur que l’adversaire sur deux matches« .

Le niveau de son milieu de terrain

« Je crois que dans un sport d’équipe, en particulier le football, penser que c’est sur une seule ligne que tu vas gagner, c’est une erreur. Quand on a le ballon, on est onze attaquants, quand on n’a pas le ballon on est onze défenseurs, on peut le voir avec mon équipe. C’est la garantie d’un très bon état d’esprit« .

La statut de favoris face à la Real Sociedad ?

« C’est très simple. Il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et il faut essayer de ne pas le perdre. N’oublions pas que la Real est l’une des équipes qui a le moins encaissé de buts, c’est un adversaire qui ne fait pas de cadeaux, son pressing est agressif. C’est l’une des meilleures équipes de la compétition. Ils ont un très grand niveau, c’est évident. Peu importe que je proclame que nous sommes favoris, il faudra le démontrer« .

L’état d’esprit de Kylian Mbappé

« Potentiel ? Non. Potentiel dernier rendez-vous ? Non. Ce n’est pas la manière dont je le ressens, et donc je ne sens ni joie ni tristesse, il est comme d’habitude« .