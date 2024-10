Pour son retour à la compétition, le PSG affronte le RC Strasbourg ce samedi (21h sur DAZN), dans le cadre de la 8e journée de L1. A la veille de la rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant-match.

Le retour de ses joueurs de la trêve internationale (PSG TV)

« C’est une semaine spéciale parce que certains joueurs jouaient encore il y a trois jours. Ils sont en bonne forme et vont bien ».

A propos du RC Strasbourg (PSG TV)

« C’est une équipe très compliquée, avec beaucoup de talents et très jeune. C’est un entraîneur talentueux et ce sera un match très, très difficile ».

La prolongation de contrat annoncée

« Tant qu’il n’y a pas de communication officielle, je n’ai rien à dire à ce sujet ».

La mise en garde pour ses joueurs à propos des sorties et de la vie privée

« Tu parles de quoi ? Je suis l’entraîneur d’une équipe de foot, je suis père et je m’occupe de mes enfants mais je suis entraîneur de l’équipe de foot et je gère les joueurs. La vie privée appartient aux personnes intéressées, à leurs familles ».

La forme de Kolo Muani en Equipe de France, plus de temps de jeu au PSG ?

« C’est une bonne nouvelle que les joueurs internationaux aient des bons résultats, font des bons matchs, marquent des buts. S’ils jouent bien dans leur équipe nationale, c’est mieux pour les équipes comme la mienne ».

Le début de saison de Zaïre-Emery

« Il est super en ce début de saison, selon moi. Nous avons un meilleur Warren que la saison dernière, sauf peut-être le dernier match mais c’était collectif ».

A propos de Presnel Kimpembe

Le match face au RC Strasbourg

« Ça ne va pas être un match tranquille contre Strasbourg, ils ont beaucoup de joueurs de qualité, c’est l’équipe la plus jeune de L1 ».

Luis Enrique au sujet de Nuno Mendes

« C’est un latéral avec des capacités physiques et techniques exceptionnelles, il est encore très jeune, nous essayons d’avoir une position d’attaque et en défense qui puisse nous donner plus de choses à l’équipe ».

Le temps de jeu des jeunes

« Tous les joueurs qui sont dans l’équipe ont de grandes qualités. Si j’étais supporter du PSG, je voudrais voir les jeunes du PSG jouer tous les matchs mais il n’y a pas de place pour tout le monde. J’ai l’expérience pour gérer ça de la meilleure manière possible ».

La santé mentale

« Heureusement, c’est moins tabou. Les générations passent, les jeunes sont différents et il faut s’adapter de manière claire aux joueurs. C’est quelque chose d’important mais ce n’est pas quelque chose de gratuit et facile ».