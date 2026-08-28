Luis Enrique : « Le résultat, à la fin, c’est positif »

Comme contre Rennes la semaine dernière, le PSG a rattrapé un déficit de deux buts pour finalement concéder le match nul. Cette fois-ci, c’était contre Lille. Luis Enrique a salué la mentalité de son équipe.

Mené de deux buts à la 90e minute, le PSG a vu Vitinha endosser son costume de sauveur avec un magnifique but et une passe décisive pour Marquinhos sur le but de l’égalisation (2-2). Les Parisiens commencent donc leur nouvelle saison de Ligue 1 sur deux matches nuls et tenteront de s’offrir un premier succès au Parc des Princes dans une semaine contre Monaco. À l’issue de la rencontre, au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur cette fin de match complètement folle de son équipe.

À lire aussi : Pacho : « La première mi-temps a été difficile mais on a pas lâché »

« On a commis moins d’erreurs »

« Je suis content et je pense que j’aurais fait la même déclaration si on avait perdu 2-1. Je pense que le résultat est juste. Lille a très bien joué, comme une équipe de Champions League. Ce n’est jamais facile de jouer à l’extérieur et de jouer ici. Mais, je pense que l’on a amélioré les performances par rapport au dernier match. On a commis moins d’erreurs. Le résultat, à la fin, c’est positif parce que l’on a réussi à marquer deux buts à la fin. Mon choix de titulariser Warren Zaïre-Emery à gauche ? Je n’ai vu aucun problème avec Warren. Quand nous mettons un joueur comme Warren, qui peut jouer partout. Quand il a joué à droite, il a été sensationnel. À gauche, c’est un petit peu différent mais il a été bien. Je n’ai vu aucun problème. On a fait un point de plus que l’année dernière quand on a joué à Rennes et à Lille. C’est toujours la question de chercher le positif. On a eu un point de plus que la saison dernière sur ces deux déplacements. Après, il faut s’améliorer. C’est un discours, un message que je cherche à envoyer tout le temps. Mais, content de la performance de l’équipe et c’est sûr que l’on attend beaucoup plus. La condition physique ? C’est clair que l’on n’est pas physiquement au niveau. Il faut créer encore plus d’occasions, créer et animer avec beaucoup de joueurs, mais c’était difficile contre une équipe qui sait comment défendre. Quand les équipes défendent dans un bloc bas, c’est toujours difficile parce qu’il n’y a pas d’espace, pas de temps. Mais, aujourd’hui, les joueurs qui sont rentrés dans le match, je suis content parce qu’ils profitent de leurs minutes. »