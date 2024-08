Victorieux largement du Havre (1-4), le PSG a parfaitement lancé sa saison 2024-2025. Mais le contenu du match devra s’améliorer aux yeux de Luis Enrique.

Le PSG a parfaitement lancé son nouvel exercice. En déplacement sur la pelouse du Havre, les Parisiens ont pu compter sur des entrées décisives de João Neves, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pour arracher les trois points en fin de rencontre. Dominateurs sur l’ensemble de la rencontre, les champions de France en titre ont tout de même eu quelques grosses frayeurs au retour des vestiaires. Interrogé sur la prestation de ses joueurs en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a pointé du doigt certaines failles de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Son regard sur la victoire du PSG

« En premier lieu, je tiens à rappeler que c’est le premier match de la saison. On a vite marqué mais ça a provoqué un rythme lent. Ça peut se retourner contre nous. On a eu des hauts et des bas. Les entrées ont été positives, Le Havre nous a rendu les choses difficiles mais on a eu beaucoup d’occasions. »

La titularisation d’Ibrahim Mbaye

« On le connaît déjà. Il vient du centre de formation. Il avait effectué de bons matches de préparation. Il a été bon en première période même s’il a eu du mal à se lâcher. C’est un joueur d’avenir. »

Que pense-t-il de la prestation de Randal Kolo Muani ? Est-il à la recherche d’un nouvel attaquant ?

« On est toujours ouvert à l’amélioration de notre équipe. C’est nécessaire d’y penser. J’ai trouvé que Randal a apporté une présence physique et technique. Pas forcément au poste d’attaquant mais avec sa polyvalence. C’est important d’avoir du temps de jeu, d’aider l’équipe. »

🚨 Gonçalo Ramos souffre d’une entorse de la cheville selon L’Équipe 🤕🇵🇹



Luis Enrique a déclaré en conférence de presse : « On attend le retour du docteur mais on sait qu’il va manquer des rencontres, j’espère le moins possible » 💬 pic.twitter.com/YTernBEsQO — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2024

L’entrée en jeu de João Neves

« Je le qualifie d’énergie pure au service de l’équipe. On va l’aider. Il a des qualités de mobilité, de courage pour aller dans la surface de réparation, de dernière passe, en défense. Les supporters vont l’adorer. »

Les défauts encore présents dans le jeu

« Le score est l’arbre qui cache la forêt. On a trop perdu de ballons faciles, ce qui rend les choses difficiles. On a failli être mené 2-1. Aucun match n’est relax ou reposant. Je dois transmettre ça à un joueur du PSG. Ce sont toujours des matches de haute intensité. »