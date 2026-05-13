Luis Enrique : « Le titre le plus difficile des trois depuis que je suis arrivé »

Grâce à sa victoire contre Lens ce mercredi soir en match en retard de la 29e journée, le PSG s’est offert le titre de Ligue 1. Une fierté pour Luis Enrique, qui s’offre un troisième titre de champion en trois ans.

Officieusement champion de France depuis sa victoire au Parc des Princes dimanche dernier contre le Stade Brestois (1-0), le PSG s’est officiellement offert la Ligue 1 ce mercredi soir lors de sa victoire clinique sur la pelouse de Lens lors du match en retard de la 29e journée (0-2). À l’issue de cette victoire, Luis Enrique a reconnu, au micro de beIN SPORTS 1, que ce titre a été difficile à aller chercher.

« Un titre plus difficile à aller chercher que les précédents ? Sans aucun doute. Lens a bien fait le boulot et ça a été très difficile, le plus difficile des trois que l’on a gagnés ici. Fier de l’attitude des joueurs ? Ce n’est pas facile de jouer ce type de match. On était champion à 99,9 %. Jouer dans cette ambiance, on a cherché à penser que l’on jouait un match de Champions League. C’était vraiment un match de Champions League parce que nous et Lens, on va jouer la prochaine Ligue des champions. Je pense que l’on a profité de l’ambiance, ça a été compliqué. Je pense qu’ils méritaient plus. Ils se sont procurés beaucoup d’occasions mais aujourd’hui, Safonov a fait un travail incroyable. Je pense que l’on a pu voir un match de très haut niveau de football et c’est le plus important parce que le championnat a été gagné avant. Ce soir, je vais pouvoir me reposer ? Si je te dis de ce dont j’ai parlé avec Rafel Pol avant de commencer le match, tu penses que je rigole. L’entraîneur est toujours prêt pour que les choses qui arrivent. Dans ce moment, je pense que l’on ne change rien. Si on pense à l’objectif du 30 mai, il manque encore un match pour finir le championnat et juger combien de minutes les joueurs doivent jouer. »





