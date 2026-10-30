Luis Enrique : « L’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du PSG ? C’est un vrai plaisir d’être ici »

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé contre Le Havre en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 (1-5). Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

Le PSG voulait conserver sa place de leader ce vendredi soir en se déplaçant sur la pelouse de la lanterne rouge de la Ligue 1, Le Havre, en ouverture de la neuvième journée. Après avoir été mené, le club de la capitale a enclenché le mode rouleau compresseur pour s’offrir une large victoire contre les Havrais (1-5). À l’issue de la rencontre, au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur la belle victoire de son équipe.

« On travaille tous ensemble »

« Très belle soirée, il fait chaud, magnifique (rire!). C’est toujours difficile de jouer ici. C’est une ambiance motivante. Aujourd’hui, on a fait un petit peu de tout. On a été supérieur, mais le football, c’est comme ça, on a eu de la souffrance avec leurs contre-attaques. Ils ont marqué le premier but, cela a été un motif de motivation supplémentaire pour l’équipe. Mais on a su surmonter le résultat et on est contents. Je n’ai trouvé aucun joueur mauvais aujourd’hui au PSG. Je pense qu’à chaque fois que l’on a l’opportunité de jouer avec ces joueurs qui jouent moins, ça va aider. Il faut accepter ça. Ils méritent de jouer plus de minutes mais au PSG, il y a seulement onze joueurs qui peuvent commencer le match et cinq joueurs qui rentrent depuis le banc. Mais c’est très positif, on continue en gagnant et on est contents. Les consignes à Hakimi ? Il est attaquant quand nous avons le ballon, je lui donne la liberté pour faire ce qu’il fait. Et il a l’obligation de défendre à chaque fois que l’on n’a pas le ballon. Et ne pas parler aux arbitres ? Il le sait. C’est le capitaine, aujourd’hui c’est le capitaine et nous cherchons à montrer tout le temps que l’on contrôle le match. On ne peut pas contrôler l’arbitre, l’arbitre de touche, ni le public, ni les supporters. Tu dois rester concentré sur ce qui est important, le match. Quand il fait ça, triplé. L’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du PSG ? Ça souligne la chance que j’ai d’avoir ce type de joueurs, d’être un club comme ce club avec la direction sportive. On travaille tous ensemble et c’est un vrai plaisir d’être ici. Les joueurs sont contents de m’avoir ? Je ne sais pas s’ils sont contents parce que je suis très exigeant et je continuerai de l’être. C’est important parce que c’est ce que méritent les supporters, ce club. »





