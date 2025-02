Luis Enrique : « L’équipe a une grande motivation pour montrer qu’on peut jouer contre tout le monde »

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le LOSC ce samedi (21h sur DAZN) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, Luis Enrique a tenu sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Le calendrier et l’adversité du LOSC (PSG TV)

« Prendre chaque équipe et chaque match au sérieux, c’st bien. Mais pour moi la clé c’est la mentalité des joueurs. Sur le calendrier, c’est comme ça et on doit s’adapter. C’est difficile au niveau des jours de récupération mais on est heureux d’avoir ce calendrier parce que ça veut dire qu’on est encore en train de lutter dans chaque compétition. Lille est l’une des meilleures équipes du championnat et on est prêt pour arriver à ce match de la meilleure manière mais ce sera difficile ».

L’intégration de Khvicha Kvaratskhelia

« Comme nous avons fait avec Beraldo l’an passé, en lui donnant les informations. Et ça va venir avec les entraînements et les matchs. Quand tu recrutes un joueur de ce niveau, c’est un joueur intelligent qui sait s’adapter à la manière de jouer. Il me semble qu’on lui donne beaucoup de marge pour s’adapter. On essaye de respecter et de valoriser ses qualités ».

Le temps de récupération avant Liverpool

« C’est notre calendrier et nous le valorisons parce que nous sommes dans toutes les compétitions. On a Lille puis Liverpool, Rennes, Liverpool et l’OM. On doit contrôler l’intensité des matchs et on doit répartir les minutes. Pour l’instant on le fait bien, on a tous les joueurs à disposition et ils sont tous prêts et ça me fait plaisir ».

Une montée en puissance contre le LOSC ?

« Je crois qu’il y a des choses semblables entre Lille et Liverpool, des choses notamment sur le plan défensif qui peuvent s’approcher. Donc c’est un bon match pour nous. Lille c’est une très bonne équipe. L’équipe a une grande motivation pour montrer qu’on peut jouer contre tout le monde. Samedi on joue à la maison, avec nos supporteurs on a l’impression d’avoir un joueur de plus ».

Le niveau de l’arbitrage en France

« Je ne parle jamais des arbitres en France, ni Espagne ni ailleurs. Si je dis ce que je ressens, ce serait difficile. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis à mes joueurs qu’ils ne doivent pas protester. C’est toujours compliquer d’être arbitre, personne n’est satisfait. J’ai appris qu’il ne faut rien dire là-dessus et j’ai appris à mes joueurs de respecter l’arbitre ».

Le PSG, désormais une vraie équipe

« Cela signifie quelque chose que tout le monde peut voir: nous sommes une vraie équipe. Liverpool aussi, et ils font une grande saison en championnat et en Ligue des champions. C’est une véritable équipe. Il y d’autres équipes mieux que nous qui font des choses très très bien ».

Liverpool qui ne joue pas ce week-end

« Il n’y a pas d’avantage ou d’inconvénient. On pourrait dire qu’ils ont eu un calendrier très chargé jusqu’ici. J’aimerais que notre calendrier s’adapte à nos besoins mais ce n’est pas possible. J’essaye de préparer l’équipe du mieux possible ».

Anticiper ce que l’adversaire va faire, à quoi s’attendre face au LOSC ?

« Plus qu’anticiper, on essaye de donner à l’équipe des ressources pour faire face aux moments où l’adversaire va nous presser haut. Il faut toujours être prêt à toutes les situations de match. Parfois on montre peu ce que fait le rival parce qu’il change tout le temps. Souvent beaucoup d’équipes joue différemment contre nous. Donc nous on essaye d’avoir des ressources pour contrer ça. Il faut répéter ça à chaque match parce qu’aucun match n’est pareil au précédent ».

Luis Enrique à propos de Zaïre-Emery et Dembélé

« Warren aura plus de minutes pour équilibrer sa récupération. Sur le replacement de Dembélé, je l’ai déjà fait l’année dernière mais son évolution est aussi liée par rapport à la progression de l’équipe. Tous les joueurs veulent donner quelque chose à l’équipe et on voit que les chiffres de tous les joueurs s’améliorent. Aussi bien les attaquants, que les milieux, les défenseurs et les latéraux. On veut améliorer nos points forts et limiter nos points faibles ».

L’USL Dunkerque en demi-finale de Coupe de France

« On est en demi-finale mais l’obejctif c’est d’arriver en finale. Ils sont tout en haut en Ligue 2 et ils jouent comme une équipe de Ligue 1. Ce sera une demi-finale, ce sera un match compliqué ».

L’auto-gestion face au calendrier infernal ?

« On a six ou sept mois de préparation et on a amélioré certains aspects depuis les vacances de Noel. A partir de maintenant, il y a peu de choses à préparer à la vidéo. Il faut surtout bien récupérer et pour y arriver il faut beaucoup de se reposer. Tout coule de manière très positive en ce moment et il faut continuer comme ça ».

Le risque de blessure

« Je n’aime pas parler de ça. Il ne faut pas en parler, ce n’est pas très beau dans le sport. On travaille comme toutes les équipes et nous avons des professionnels de très haut niveau aussi pour travailler de ça. Il y a des blessures qu’on ne peut pas éviter parce que c’est un sport de contact. On veut que les joueurs soient dans les meilleures dispositions mais ne me parler plus de blessures ».