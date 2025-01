Luis Enrique : « Les grands joueurs ne sont pas disponibles l’hiver »

A l’occasion de son long bol jusqu’à Doha pour le Trophée des Champions, le PSG a tenu une conférence de presse inédite à 10 000 mètres d’altitude. L’occasion pour Luis Enrique d’évoquer la rencontre face à l’ASM, l’année 2025 mais aussi le mercato hivernal.

Le PSG a repris l’entraînement ce jeudi 2 janvier au matin avant de prendre son envol pour Doha. Le club de la capitale effectuera son Visit Qatar Tour 2025, qui s’achèvera par le Trophée des Champions face à l’AS Monaco ce dimanche (17h30 sur DAZN). Au cours de son vol jusqu’au Qatar, à 10 000 mètres d’altitude, le Paris Saint-Germain a organisé une conférence de presse inédite dans les airs. Après l’entretien de Marquinhos, son coach, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes. Le technicien espagnol s’est dans un premier temps exprimé sur ce début d’année 2025, et son sentiment à quelques heures du début du Visit Qatar Tour 2025 : « L’année 2025 est très excitante, on a beaucoup d’attentes. On veut que le club continue de s’améliorer. On a de la chance d’aller au Doha où ça sera un peu comme l’été. Ça nous rappelle la Coupe du Monde en 2022. On est comme à la maison ici. Pour l’ambiance au stade, je ne sais pas à quoi m’attendre. Mais on a vu à la Coupe du Monde que les gens aiment le foot et qu’ils s’identifient à notre club. Je pense qu’il y a aura un bon spectacle« . Ce mois de janvier chargé pour le PSG, avec 8 matchs en 24 jours, ne semble pas effrayé Luis Enrique, qui parvient à positiver cette cadence infernale : « C’est merveilleux. Ça veut dire qu’on est encore en course dans toutes les compétitions« .

A lire aussi – PSG : Marquinhos motivé pour la deuxième partie de saison

En ce deuxième jour de mercato hivernal 2025, avec des dossiers en cours dans le sens des départs et des renforts attendus, Luis Enrique n’a pu échapper à la question sur le marché des transferts : « On est toujours ouvert pour améliorer l’équipe. Mais je suis chanceux de coacher une équipe avec cette qualité. Bien sûr, si on peut améliorer l’équipe, on essaiera de le faire, mais c’est une tâche difficile car les grands joueurs ne sont pas disponibles l’hiver« , a déclaré le coach du Paris Saint-Germain.

YouTube : Canal Supporters Paris

The post Luis Enrique : « Les grands joueurs ne sont pas disponibles l’hiver » first appeared on Canal Supporters PSG 24-7.

Source