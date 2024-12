Luis Enrique : « Les tensions ? C’est faux et je me concentre sur les choses que je peux contrôler »

A la veille de la 14e journée de L1 entre l’AJ Auxerre et le PSG, Luis Enrique s’est présenté au traditionnel point presse. L’occasion pour lui d’évoquer les tensions en interne, son management ou encore quelques individualités.

Le calendrier intense (PSG TV)

« Je crois qu’on a un calendrier intense mais l’idée est plus ou moins de contrôler la charge de travail des joueurs et de préparer les matchs comme il faut. Mais c’est un calendrier normal. Auxerre est une équipe avec de très bons résultats à domicile et difficile à jouer, elle est bien organisée. On doit gagner ».

Luis Enrique dogmatique ?

« Je n’ai vraiment pas l’intention de valoriser mon travail, ni de le définir ou de le justifier ».

Insatisfait de son groupe ?

« C’est curieux vraiment, le vestiaire est magnifique. Il est exceptionnel, il y a de la qualité humaine et professionnelle. Je ne vais pas répondre aux rumeurs. L’équipe est magnifique et je n’ai rien à rajouter ».

Les tensions en interne

« Ca fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le foot et je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. Vous m’entendrez difficilement dire du mal d’un joueur publiquement. Je ne sais pas qui toutes ces rumeurs vont intéresser. Moi ça me touche très peu et j’apprends ces rumeurs autour du PSG dans la réunion avec l’équipe de presse. Mais c’est rumeurs sont fausses. C’est faux et je me concentre sur les choses que je peux contrôler ».

🗣️ Luis Enrique | « L’ambiance du vestiaire ? C’est curieux, il est magnifique, exceptionnel. Le niveau professionnel est excellent. J’ai toujours fait les louanges de mes joueurs et de mon équipe. Je ne vais pas répondre aux rumeurs et aux mensonges qui sont énoncés. » ❤️💙 pic.twitter.com/E3if49gYKy — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 5, 2024 X : @CanalSupporters

Des nouvelles de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez

« Ce sont des joueurs qui reviennent. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe se sont réadaptés à l’équipe. Mais il leur faut du rythme, il manque le processus de prendre le temps de s’entraîner pour pouvoir venir en aide à l’équipe. Les blessures font partie du passé et c’est une bonne nouvelle leur retour dans le groupe ».

De recrues hivernales ?

« C’est une phrase que j’ai déjà répétée. Nous sommes ouverts pour améliorer l’effectif mais si on n’est pas sûrs d’améliorer l’équipe on ne le fera pas. C’est un marché particulier et les grands joueurs sont déjà dans leur compétition. On reste ouverts ».

La saison est bonne

« La saison reste très bonne. On a commis des erreurs au niveau des performances en Ligue des Champions mais c’est une bonne saison. Nos problèmes sont positifs car on peut les surpasser. Ces résultats ne correspondaient pas à ce que je voyais sur le terrain ».

La Coupe du Monde des Clubs

« Ca va être une compétition très attractive pour tous ceux qui vont la jouer. Quel est le meilleur club brésilien actuel ? Botafogo ? Et bah je peux garantir qu’on va tirer Botafogo, c’est sûr ».

Kolo Muani et Skriniar sur le départ cet hiver ?

« C’est une période difficile pour tout le monde car il faudra voir les besoins au niveau des achats et évaluer les joueurs qui voudront partir. Mais jusqu’au bout j’espère que ces joueurs me convaincre qu’ils méritent de jouer ».

A propos de Désiré Doué

« Quel âge a Désiré Doué? 19 ans. C’est un joueur de qualité, il il fait de bonnes choses en ce moment. Il a bien joué mais de là à être titulaire tout le temps. Je chercher à créer de la concurrence dans mon effectif. Je n’ai aucun souci sur Désiré Doué, j’aime ce que je vois mais il manque un petit truc pour s’adapter encore et jouer plus. Nous avons confiance en lui ».

Son caractère et son management

« Avec vous je n’ai pas de concessions à faire. Je sais ce que je veux transmettre et comment. Si ça plait ou pas, zéro intérêt. Sinon ça fait 30 ans que je suis comme je suis et j’essaye d’être honnête dans mon travail. La version de moi-même me plait, je l’adore et je ne commente pas les rumeurs ».

Luis Enrique se méfie de l’AJ Auxerre

« C’est une qui a gagné beaucoup de matchs à domicile. Ils sont dans une bonne période, ils maîtrisent bien les renversements de côté. Ils sont sur une bonne dynamique, ça va être difficile ça ne fait aucun doute ».

Les prochaines semaines chargées

« Cette saison a très bien commencé, c’est positif et notre objectif est de terminer l’année de la même manière. On a un point de plus par rapport au deuxième malgré le nul contre Nantes. En Ligue des champions nous avons encore trois matchs à jouer et nous dépendons encore de nous-mêmes. En Coupe de France nous jouerons à Lens ».

Le temps de jeu des titis face à Auxerre ?

« Nous sommes toujours ouverts à tous les joueurs du centre de formation. Les joueurs de qualité nous les testons et nous en faisons monter quelques-uns. Les jeunes joueurs doivent s’entraîner pendant des mois et après on leur donne des minutes. Il ne faut pas être trop pressé. On est attentif à Boli, Sangaré, Tape. Ces joueurs ont de la qualité. Quand on les fera jouer? On verra ».