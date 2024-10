Ce samedi soir, un PSG remanié s’est imposé avec la manière face au RC Strasbourg (4-2). Une performance qui a convaincu le coach Luis Enrique.

Le PSG a renoué avec la victoire et a retrouvé par la même occasion son fauteuil de leader. Avec une équipe remaniée et plusieurs cadres au repos, les Rouge & Bleu ont dominé une équipe surprenante du RC Strasbourg (4-2). Interrogé sur la performance des siens au micro de DAZN, Luis Enrique s’est montré satisfait du contenu du match et de la prestation de Senny Mayulu.

La prestation de son équipe

« Je suis très content parce qu’on savait que ce match allait être très difficile. On connaissait la manière dont ils jouent, ils font tout le temps ce pressing. Je suis très content car c’est toujours difficile de jouer après les trêves internationales. »

Le rôle important de ses milieux de terrain

« Le problème, c’était d’essayer de dépasser leur pressing mais ils font ça de manière très agressive. Si tu arrives à faire mieux que tout ça, tu te retrouves avec des supériorités numérique et tu peux te créer des occasions. Je pense qu’on s’en est créé pas mal en première période, mais on l’a encore mieux fait en seconde période. »

Est-ce son explication à la pause ?

« Oui mais c’est mon erreur. Il faut faire ça dès la première minute et pas seulement en seconde période. Mais bon, je suis très content parce qu’on prépare le match de Ligue des champions et c’est important de donner du temps de jeu à certains joueurs. »

Le nombre de buteurs différent

« Oui, aujourd’hui c’est Senny. Après il y a aussi Ousmane (Dembélé), Kolo (Muani), Vitinha. Oui, je suis très content parce qu’il faut essayer d’être meilleur en tant qu’équipe. Et pour cela, on a besoin de tous les joueurs. »

L’idée de mettre Senny Mayulu titulaire

« Il a été incroyable, il aurait pu marquer trois buts. L’an dernier, il avait la possibilité de partir dans un autre club. Mais, je lui ai parlé et je lui ai dit que j’aimais la façon dont il jouait. Je lui ai dit qu’il était d’ici, de Paris, et qu’il devait rester. Il a décidé de rester et il montre qu’il a beaucoup de potentiel, de la qualité et de la personnalité. C’est un bon joueur dans la surface. Je suis très content pour lui. »