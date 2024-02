Ce dimanche en fin d’après-midi (17h05 sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Rennais à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

La bonne série de résultats (PSG TV)

« C’est toujours positif d’avoir une bonne série de résultats. Mais l’entraîneur doit toujours voir comment cela ne se complique pas. C’est bien d’être dans une bonne dynamique, mais il ne faut pas se relâcher. C’est ce que je combats chaque semaine, aux entraînements et en préparant les matchs. Des bons résultats impliquent aussi de garder son sérieux aussi bien en match qu’à l’entraînement. »

Les bonnes statistiques au niveau de la possession (PSG TV)

« Il y a beaucoup de statistiques positives. Mais je veux les améliorer, que les joueurs fassent encore mieux, je ne veux pas qu’on s’en satisfasse. »

Comment va-il gérer un potentiel manque de motivation de ses joueurs en L1 avec la belle avance au classement ?

« Nous sommes très contents avec la distance entre nous et la deuxième place. C’est quelque chose contre laquelle nous devons lutter pendant beaucoup de semaines. C’est peut-être un handicap que nous devons contrôler. Notre objectif est de gagner des matches et remporter toutes les compétitions dans lesquelles nous participons. Il est évident que si avions un adversaire plus proche (au classement), nous serions peut-être un peu plus préparés et les joueurs se prépareraient de façon plus spontanée. De toute façon, il faut forcer un peu plus la motivation. On peut très bien le faire. Nous sommes l’équipe la plus consistante du championnat. Mais maintenant, il y a le dernier tiers (du championnat) qui arrive et nous avons besoin d’être performants dans toutes les compétitions. Il y a beaucoup de bons tests qui arrivent. Demain, ce sera très difficile et ce match va nous servir pour préparer les matches qui suivent. »

Fait-il de Marquinhos un pilier de l’équipe intransférable ?

« Je ne parle pas des rumeurs (en référence à l’intérêt du Bayern Munich pour Marquinhos, ndlr). L’histoire dit que peu de joueurs partent du PSG. Ceux qui sortent c’est parce qu’ils finissent leur contrat ou que le club veut les vendre. Je ne crois pas que ce soit le cas avec Marquinhos. Mais la nouvelle loi du fair-play financier oblige les clubs à vendre et acheter des joueurs. En ce qui concerne Marquinhos, si vous voulez rester au PSG pendant de nombreuses années, vous devez accepter les critiques. Pour moi, Marquinhos est un joueur top, qui performe toujours. Il est toujours à son niveau. C’est un joueur très important pour nous. »

L’évolution de Zaïre-Emery correspond-elle à ses attentes ?

« Sur Warren, il est impossible de mettre en relation ce que j’attendais de lui. Il a été beaucoup au-dessus. Je ne vais pas parler de sa capacité technique, physique ou personnelle. Mais je vais plutôt parler de sa capacité à jouer en relation avec ce que ses coéquipiers ont besoin. Pour nous c’est primordial parce que nous occupons une série d’espaces le terrain et ces espaces changent. Je n’ai jamais vu un joueur comme lui si intelligent pour compenser ce que ses coéquipiers font. En tant qu’entraîneur, cela n’a pas de prix et c’est quelque chose que presque personne ne voit. Je suis très content que Warren soit maintenant une réalité. J’espère qu’il aura cette faim et cette illusion pendant de nombreuses années parce que c’est un joueur primordial pour nous. »

Comment le trio d’attaque Dembélé-Mbappé-Barcola est devenu essentiel au fil de la saison ?

« Vous, les journalistes, vous aimez beaucoup parler des joueurs qui jouent le plus. Moi, je parlerai de tous mes attaquants. Pour qu’une équipe fonctionne à ce niveau-là et surtout une équipe qui aspire à gagner toutes les compétitions, on a besoin de tous nos attaquants de l’effectif, sans exception. En attaque, nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent créer des déséquilibres et faire des différences. J’adore cela en tant qu’entraîneur. »

Un mot à adresser aux proches d’Artur Jorge ?

« Nous regrettons sa perte et on souhaite le meilleur pour sa famille. »

Sent-il toujours Kylian Mbappé concerné par le projet ?

« Je n’ai vu aucune différence dans aucun de mes joueurs cette semaine. Ce que nous avons dans notre futur immédiat c’est un match très important demain pour nous. Il est très important pour continuer à démontrer qu’on est très performant face à n’importe quel adversaire dans n’importe quelle compétition. On joue devant nos supporters et on doit lutter pour tous les titres parce qu’être un joueur du PSG ne vous permet pas de vous relâcher pendant un seul match. C’est ça mon objectif en tant qu’entraîneur. »

Son ressenti sur les huitièmes de finale de LDC très serrés. Est-ce que ça ouvre plus de perspective au PSG pour cette saison ?

« C’est une réflexion très sage et intelligente parce que ça veut dire que le football actuel va vers cette situation avec des résultats très courts. Après cette première phase aller, il y a beaucoup d’égalité. Il n’y a aucune équipe dont la qualification est assurée. Je crois que c’est positif car ça veut dire que toutes les équipes peuvent encore passer au prochain tour. Et c’est important pour préparer les matches. Après notre résultat, nous sommes les premiers à être conscients de la difficulté et de la bonne façon dont la Real Sociedad joue et à quel point ce sera difficile de passer au prochain tour. Mais, nous avons une vraie motivation très grande. Il n’y a pas une équipe en Champions League qui a plus d’espoir que nous. C’est quelque chose que nous devons transmettre. »

Son regard sur l’équipe du Stade Rennais

« Dernièrement, nous avons eu un calendrier très positif parce que nous avons rencontré les meilleures équipes du championnat français ces derniers matches. Demain, on va jouer contre une équipe qui a une des meilleures dynamiques en Europe. Lors des 11 derniers matches, ils en ont gagné 10 et ils ont perdu que contre l’AC Milan (défaite 3-0 à San Siro, ndlr). C’est une équipe avec des individualités de haut niveau et qui travaille bien en attaque et en défense. Ca va être un test pour nous. J’adore ce genre de match, comme celui qu’on va jouer à Monaco après (1er mars). Ce sont des adversaires très difficiles qui vont nous obliger à montrer notre meilleur version. »

La blessure de Marquinhos est-elle grave ?

« Non, ce n’est pas grave. Il ne sera pas disponible demain mais il est en parfait état. »

La rotation de l’effectif

« Vous arrivez à deviner les onze de départ ? Je ne suis pas sûr. Mon objectif est d’avoir 22 joueurs titulaires. Je sais que c’est impossible, mais c’est mon objectif. Je veux avoir deux joueurs par poste. Si je sais que je suis tranquille pendant deux matchs, l’autre va jouer et s’il joue bien, je dois me remettre à mon niveau. Quand un joueur ne joue pas, il peut abandonner. Mais surtout pas, il faut qu’il lutte. Il faut de la concurrence, de la rivalité. C’est primordial, c’est ce que j’essaie de générer dans toutes mes équipes. Notre objectif est collectif, pour que le supporter du PSG puisse voir une équipe qui se bat. »

Sa méthode d’entraînement

« Tout ce que nous faisons footballistiquement a une relation directe avec les prochains matchs que nous allons disputer. Cette semaine, par exemple, nous avons travaillé la phase de relance, la défense en pression haute et en repli. C’est un travail normal et logique de n’importe quel entraîneur. Nous travaillons en fonction de l’objectif, de ce que nous voyons, de ce qui va arriver. Rien de bizarre ou de différent par rapport à ce que mes collègues font. La feuille de route est facile : nous devons améliorer l’effectif chaque année. L’année prochaine, moins de joueurs seront là, mais il faut toujours susciter de la concurrence entre les joueurs si nous voulons lutter pour tous les titres. Ce n’est pas important qu’ils soient jeunes ou vétérans, mais les joueurs doivent avoir de l’ambition et l’envie de s’améliorer à chaque poste. C’est mon objectif et celui aussi de la direction sportive, Luis Campos et le mien en tant que chef du staff, et du club. C’est une idée de jeu attractive. Nos supporters vont aimer une idée de jeu offensive et efficace en terme de récupération de balle. On veut sentir que nos supporters aiment voir jouer leur équipe. C’est simple mais difficile à la fois. »