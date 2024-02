Le PSG reçoit le Stade Brestois dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France ce mercredi 7 février (21h10 sur BeIN Sports & France 3). A la veille de ce rendez-vous couperet, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après la dernière rencontre face au Stade Brestois le 28 janvier dernier (2-2), les deux clubs se retrouvent cette fois-ci en match à élimination directe pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France. Autrement dit, pas le droit à l’erreur pour les hommes de Luis Enrique. Pour l’occasion, le technicien espagnol devra se passer de Milan Skriniar, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Randal Kolo Muani. Ce dernier souffre d’une infection virale. Dans l’autre sens, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi devraient faire leur retour dans le groupe pour la réception de Brest en Coupe de France.

La dernière rencontre face à Brest (PSG TV)

« Nous avons vu des difficultés contre une équipe comme Brest. Nous travaillons sur les concepts et les idées basiques sur lesquelles les joueurs peuvent travailler. C’est une équipe qui nous a causés des difficultés, qui tient le ballon« .

Les améliorations depuis ce dernier match face à Brest

« En principe, l’avantage de jouer contre Brest dans un cours laps de temps, c’est que nous savons les difficultés que nous allons rencontrer. C’est difficile de leur prendre la balle, ils jouent de longs ballons et défendent très bien. C’est l’une des meilleures équipes du championnat. C’est un match de coupe très difficile« .

Capable de briser le plafond de verre en LdC ?

« Oui, sans aucun doute. Ce sont des compétitions différentes? Le championnat, c’est la régularité. En coupe, chaque match est une finale« .

Le niveau de la Ligue 1, un frein pour le PSG ?

« J’essaie de me faire une réflexion depuis six mois. Nous sommes conscients des aspects où nous pouvons être meilleurs mais le temps dira où on va. On est leader du championnat avec des adversaires de bon niveau comme Lens, Lille, Brest, Monaco et Nice. C’est un championnat beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je suis satisfait de ce qu’on fait en tant qu’équipe« .

La dynamique du moment

« Il y a tellement de matchs de suite, on est sur une dynamique très bonne au niveau des résultats et du niveau de jeu. L’équipe continue à être performante. Nous voulons être plus performants et demain, c’est un match qui se joue à tout ou rien« .

La préparation individuelle des joueurs du PSG

« Cela fait longtemps que les joueurs font appel à des préparateurs physiques, ostéopathes … . S’il y a une coordination, cela me parait bien, les joueurs sont de plus en plus professionnels. La majorité a un chef qui cuisine à la maison« .

Jouer le contre, est-ce dévalorisant ?

« Je ne fais pas de l’interprétation de ce que chacun va faire. Nous sommes l’équipe qui la plus de possession de balle, la 2e de Champions League derrière Manchester City. Nous sommes beaucoup plus forts quand nous avons le balle. Cela ne veut pas dire qu’un adversaire ne peut pas avoir la balle plus que nous. L’équipe qui se crée le plus d’occasions et en prend le moins, c’est nous« .

Le jeu de possession assumé

« L’idée de jeu est tout le temps en évolution. Les joueurs qui touchent le plus le ballon sont souvent les défenseurs centraux. Notre idée de jeu est très claire, je n’ai aucun doute sur la façon de jouer de notre équipe mais cela ne veut pas dire que l’adversaire ne pas être meilleur que nous« .

Luis Enrique agacé sur le jeu de possession

« Je vois que la question est de trouver des esquisses pour détruire le château, j’adore. Je n’ai pas d’autres choses à dire sur le sujet. A partir de là, ce sont des réflexions vides, mon avis reste le même« .

Les joueurs pas à 100% avec le match de LdC en tête ?

« Si je vois un joueur qui n’est pas à 100%, il ne jouera pas. Je transmets à mes joueurs comment il faut vivre ce métier. Les joueurs doivent être à 100% sinon ils ne sont pas dans l’équipe. Cela n’est pas arrivé contre Revel, ni Orléans et n’arrivera pas contre Brest« .