À la veille du match de la 14e journée de Ligue 1 face au Havre, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

Ce dimanche, à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video et Canal Plus Foot) le PSG se déplace sur la pelouse du Havre à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. L’objectif sera clair pour les Rouge & Bleu : conserver la place de leader et poursuivre la série de 6 victoires consécutives en championnat. Et à la veille de cette rencontre face au HAC, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Est-ce vraiment un problème de finition face à Newcastle ou la manière dont les attaquants sont servis ?

« C’est très drôle. Si on a un problème de finition, les autres qu’est-ce qu’ils ont ? Une équipe qui marque trois buts par match et qui crée 10 occasions de but contre une équipe de Ligue des champions comme Newcastle… Si nous on a un problème de finition, les autres qu’est-ce qu’ils ont ? Non, en aucun cas. C’est un jeu d’erreur, moi j’aurais été préoccupé si on ne générait pas d’occasions de but. Il y a des jours où ça va rentrer et d’autres jours non. C’est ça le football, c’est la vie. Je ne suis pas préoccupé par cela. Mais s’il vous plaît, il faut un peu réfléchir, si nous on a un problème, les autres qu’est-ce qu’ils ont. Bien sûr, quand un joueur rate une chance de but, le premier qui a intérêt à marquer le but c’est le joueur. Je ne vais jamais critiquer mes joueurs qui ont raté. C’est la même chose quand le gardien ou un défenseur central fait une erreur. C’est ça le football, c’est un jeu d’erreur. »

Les qualités qu’il apprécie chez Ugarte et sa méforme actuelle

« Une méforme due à l’absence de Zaïre-Emery ? Non, non, je ne fais pas un lien entre le manque d’un joueur et la forme d’un autre joueur. Avec l’effectif de très haut niveau que j’ai dans toutes les positions, je pense que tout au long de la saison il y aura des joueurs qui vont mieux jouer et d’autres qui seront moins bien. Mais il est vrai que pour que notre milieu joue bien, je suis pleinement convaincu qu’on doit être une équipe plus compacte et pas nous élargir. Le problème et la vertu que nous avons, c’est qu’on peut faire un match dans lequel l’équipe va s’élargir mais le milieu va souffrir. Quand l’autre équipe a moins de distances, le milieu va être meilleur. Ugarte est un joueur important pour nous parce qu’il a la capacité de mettre la pression, d’être agressif et de bien récupérer la balle. Mais si on s’élargit, il va un peu souffrir. Il est évident que c’est beaucoup plus difficile pour les milieux. Mais pour moi, Ugarte est une surprise. Quand on arrive, on ne connaît pas vraiment le joueur que vous avez avec vous, mais je dois dire que c’est un très bon transfert. C’est un joueur qui fait partie du futur du club et qui va réussir des exploits très positifs. »

Que pense-t-il de Ndour, sa progression et son quotidien à l’entraînement

« Je pense que Cher est un joueur très jeune, il a 20 ans. Il est international avec les Espoirs italien. C’est un joueur avec des conditions physiques et techniques de très haut niveau. Je suis sûr qu’il serait titulaire dans n’importe quelle équipe de Ligue 1, mais ici il y a beaucoup de concurrence et c’est difficile de lui donner des minutes. Mais Cher Ndour est une merveille et c’est un exemple clair de ce que doit être un joueur professionnel et de ce que doit être un jeune joueur dans un grand club. Il n’a jamais raté un jour en terme de performance physique et technique, même en sachant qu’il n’est pas dans la liste de Ligue des champions. C’est un vrai plaisir de le voir s’entraîner et c’est un exemple. C’est un joueur qui a un très bon futur. »

Le PSG moins efficace en C1, est-ce un blocage mental des attaquants ?

« Vous pouvez dire ce que vous voulez. »

Moins le PSG a la possession plus il est efficace, à quel PSG doit-on s’attendre demain ?

« Vous croyez qu’on va dominer ou pas demain ? C’est une question que je vous pose. Oui moi aussi je crois qu’on va dominer le match. Avec 70% de possession en moyenne, on est l’équipe qui a le plus de possession en championnat. Pourquoi demain on ne l’aurait pas. Qu’est ce qui est le plus important, de gagner avec mon style et ce que je veux mettre en place dans mon équipe. Je ne comprends pas la question. Je ne suis pas d’accord, je pars du principe que si à la base je suis dominant, il y aura beaucoup plus de choses en faveur de mon équipe et je vais pouvoir gagner le match sans donner d’options à l’autre équipe. C’est ça que je recherche. Une équipe qui domine, ce n’est pas une équipe qui fait beaucoup d’occasions. En tant qu’entraîneur, j’aimerais qu’on attaque dans le camp adverse et que l’autre équipe n’ait aucune occasion de gagner. C’est ça le match idéal et ce que je recherche dans toutes les équipe où j’ai été. Si les fans préfèrent autre chose c’est très bien, mais moi je suis professionnel et c’est mon travail. Je veux dominer le match au maximum et contrôler le ballon près du but adverse. Ici, on est encore au début du projet, il y a des choses qui arrivent et qui nous permettent d’avancer. Mais moi, je suis très content de ce que je vois dans mon équipe. Oui, nous devons beaucoup nous améliorer mais mon équipe va jouer comme moi je le veux. »

A-t-il déjà en tête le remplaçant de Dembélé (suspendu) pour le match de Dortmund ? Va-t-il se servir des matches de championnat pour faire des tests ?

« Non, je n’y ai pas pensé. Je sais qu’il ne va pas pouvoir jouer à cause d’un carton ridicule. Je suis préoccupé par la victoire face au Havre. Il y a encore 10-12 jours avant Dortmund. Le problème c’est que Le Havre ne joue pas comme Dortmund. On ouvre un éventail de possibilités en tenant compte des joueurs disponibles mais je ne peux pas mettre en scène ce qui va se passer contre Dortmund parce qu’on va jouer contre Le Havre demain et il n’y a pas de similitudes entre les deux équipes. »

Comment choisit-il entre Kolo Muani et Gonçalo Ramos à chaque match ?

« Ce sont deux attaquants typiques. Peut-être que Kolo Muani a plus de facilité à jouer sur le côté, Gonçalo est plus un neuf de surface, mais je pense que ce sont deux options très puissantes pour une équipe. Ce sont deux joueurs avec beaucoup de capacité de travail. Evidemment, il y a des phases de jeu où nous pouvons nous améliorer et les aider plus. Ça ne dépend pas de l’équipe que nous avons en face mais plus des situations qu’on aura dans les matches qui va faire mon choix. Les deux jouent régulièrement, il n’y a pas un match où les deux n’ont pas joué. Je suis content avec ce qu’ils me donnent. »

Veut-il recruter au mercato d’hiver ?

« La direction sportive et le staff, nous devons toujours travailler et penser à améliorer notre effectif. Je crois que le plus important c’est d’être toujours attentif avec notre effectif. Et c’est ce qu’on fera lors du mercato d’hiver. S’il y a des opportunités pour améliorer notre effectif, à un moment adéquat et à une position adéquate, on y va mais sinon j’ai toujours mis en avant mon effectif et je le fais de façon sincère. »

Les critiques sur Barcola après son manque d’efficacité face à Newcastle et les statistiques de Dembélé ?

« Le problème c’est qu’on va juste regarder les statistiques. C’est un sport où les statistiques ne sont pas si importantes. Si on regarde que les statistiques, vous vous dites qu’Ousmane Dembélé n’est pas un bon joueur mais c’est le joueur qui va créer le plus de déséquilibre dans le monde. C’est un joueur qui crée au moins 70% des actions lors des buts. Vous pouvez regarder les statistiques mais pour moi en tant qu’entraîneur cela ne m’intéresse pas. J’aimerais qu’il marque beaucoup de buts et des passes décisives. »

« Dans le cas de Bradley, je crois que tous les joueurs vont avoir des critiques au PSG. C’est pour cela que vous êtes dans un grand club. Ce que je peux dire de Bradley Barcola c’est que c’est un joueur spectaculaire, avec beaucoup de personnalité. Il a une capacité pour créer des supériorités grâce à ses dribbles mais aussi pour rentrer dans la surface et avoir des chances de but. Même si le gardien fait un arrêt incroyable, cela fait partie du processus d’apprentissage. Je suis enchanté qu’on ait pu signer un joueur comme lui. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui critiquent Barcola. C’est un jeu d’erreur. Le plus important c’est d’oser tirer. Bravo pour Bradley Barcola, c’est une merveille de l’avoir dans l’équipe. »

Une Mbappé dépendance en attaque ?

« J’aimerais bien avoir 3 attaquants comme Mbappé qui mettent 17 buts chacun, mais ça ne marche pas comme ça. L’année dernière, il y avait des stars mondiales et les buts étaient répartis entre les joueurs. Kylian mettra toujours 40-50 buts et j’espère qu’il pourra en marquer davantage. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué dans notre équipe, on ne dépend pas de Mbappé. Enfin, on dépend de Kylian Mbappé mais qui ne dépend pas de Mbappé ? Mais Vitinha, Ramos, Kolo, Asensio… ont marqué des buts, Ousmane va marquer des buts. Si on enlève Kylian Mbappé, évidemment les autres joueurs ne marqueront pas 17 buts, mais peut-être que chaque joueur marquerait 5 buts. Cela ne me préoccupe pas mais évidemment qu’on travaille devant le but. »

Comment juge-t-il l’évolution d’Ethan Mbappé et peut-il avoir des minutes dans les semaines à venir ?

« Le futur le dira. Il fait partie du futur du club, il n’est pas encore fini physiquement mais il s’entraîne avec nous. C’est un milieu de terrain gaucher avec beaucoup de qualités, une très bonne vision du jeu et intelligent quand il joue avec ses partenaires. Je l’aime beaucoup. Je suis sûr qu’il va bientôt faire son apparition avec l’équipe première. »