Interrogé au sujet de l’avenir de son attaquant phare, Kylian Mbappé, le coach du PSG, Luis Enrique, ne veut pas épiloguer pendant longtemps sur ce sujet.

Alors qu’il est libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier, l’avenir de Kylian Mbappé cristallise les attentions. Si le numéro 7 parisien se concentre pour le moment sur sa saison avec les Rouge & Bleu, son coach ne veut pas non plus se prendre la tête à ce sujet, comme il l’a expliqué dans un entretien à Prime Video dimanche soir.

« J’ai l’habitude de ça, et ça m’est égal »

« Est-il énervé par tout le tumulte médiatique autour de l’avenir de Kylian Mbappé ? Est-ce que vous savez depuis combien de temps je suis dans l’élite du football mondial. 5 ans à Madrid, 8 à Barcelone, comme joueur. Comme entraîneur, 6 au Barça, à la Roma et au Celta Vigo, j’ai aussi joué au Sporting Gijon. J’ai toujours vécu dans des vestiaires où il y avait des histoires sur l’un ou l’autre. Des rumeurs, des mensonges… J’ai l’habitude de ça, et ça m’est égal. » Dans cet entretien, Luis Enrique s’est aussi dit satisfait de la manière de jouer de son équipe : « Il est évident qu’avec un groupe de joueurs de ce niveau prêts à jouer comme tu le souhaites et quand ils adhèrent pleinement à cette idée, c’est plus facile d’avoir des résultats. C’est une de mes caractéristiques comme entraîneur : jouer d’une certaine manière, et que mes équipes soient clairement identifiables. »