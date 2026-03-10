Luis Enrique ne se préoccupe pas des critiques autour du PSG

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG dispute son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea. Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a répondu aux questions des médias.

J-1 avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea. Au Parc des Princes, le club parisien aura pour ambition d’avoir un résultat positif avant le match retour à Londres la semaine prochaine (17 mars). Présent en conférence de presse d’avant-match ce mardi, l’entraîneur des Rouge & Bleu, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes.

La préparation du match face à Chelsea (PSG TV)

« On est dans un très bon moment de motivation parce qu’on va jouer la meilleure compétition de club. C’est un moment très important pour nous. Jouer au Parc des Princes, c’est toujours spécial. Qu’importe notre résultat du dernier match, les supporters sont toujours là. C’est important pour nous de préparer ce match, voir notre état d’esprit et chercher à gagner ce match. »

Les éléments clés du match (PSG TV)

« Il y aura des moments importants pendant les deux matchs. Il ne faut pas oublier qu’il faut aussi jouer le match retour. Ça ne change rien pour nous parce qu’on pense toujours à gagner. On prépare les deux matchs pour les gagner. Après, il faut savoir que Chelsea est une vraie équipe, avec et sans le ballon. Ils sont bon individuellement et collectivement. Ça sera compliqué mais on est motivé et on cherchera à gagner le match de la meilleure des manières. »

Le soutien du public (PSG TV)

« Lors du dernier match, alors qu’on est mené 1-3, j’ai entendu nos supporters chanter. C’est incroyable d’avoir ça. On veut améliorer notre performance. Il y a des hauts et des bas durant une saison, mais on est très fort en équipe. On veut s’améliorer, c’est ça notre mentalité. »

Le pessimisme autour du PSG après la défaite face à Monaco

« Le plus important pour moi est de préparer le match dans les meilleures conditions. On comprend tout, on accepte tout. C’est normal, nous sommes le PSG. C’est normal d’avoir du bruit autour de nous. »

Est-ce plus dur de gagner la Ligue des champions ou de la regagner ?

« C’est une belle question. La première fois, c’est plus difficile, mais la deuxième fois, ce n’est pas facile. Tout le monde sait que nous pouvons gagner la deuxième, et c’est ce que nous chercherons à faire. Mais, c’est plus difficile de gagner la première. »

Ce qu’il a dit à ses joueurs depuis vendredi soir

« J’ai dit beaucoup de choses. Si je dois parler de ces derniers jours, on a fait un entraînement et on a parlé de sujets importants pour l’équipe, de manière individuelle et collective. C’est beau de préparer ce type de matchs. »

João Neves peut-il être titulaire ?

« On verra demain, je ne veux donner aucune piste à l’adversaire. On a fait l’entraînement du jour avec presque toute l’équipe. On verra demain les joueurs qui débuteront. »

Chelsea ressemble-t-il aux autres équipes de Premier League ou est-il un club singulier ?

« On peut juger les équipes anglaises de très haut niveau sans exception pour celles en Champions League. On connaît très bien Chelsea, on les a affrontés l’été dernier. Ils ont changé d’entraîneur et aussi des joueurs. On sait la difficulté de ce type de matchs, mais on cherche à être prêt pour gagner et pour être dans la prochaine phase. »

À quelle poste préfère-t-il Bradley Barcola ?

« Ça ne dépend pas de moi mais de l’équipe. Je suis conscient que la majorité des joueurs aime jouer dans une position concrète. N’importe où ils jouent, l’important est qu’ils peuvent aider l’équipe. Après, il faut s’adapter et connaître les choses importantes pendant le match. »

Est-il vexé quand il entend que l’équipe n’a plus faim ?

« Je ne suis jamais préoccupé par les bruits autour de l’équipe, parce que s’il y a des bons résultats il y a beaucoup d’optimisme et lorsqu’il y a des mauvais résultats il y a du pessimisme. C’est normal, on est habitué à gérer cela. »

La précision des passes et le sang froid sont-ils les points clés du match ?

» Ce que nous pouvons garantir, c’est notre mentalité et la manière dont on cherche à jouer. Pour juger de manière claire ce qu’il se passe pendant un match, il y a beaucoup de facteurs. Vous cherchez à trouver la clé, mais la clé dépend de beaucoup de facteurs et de choses qui peuvent influencer un match. Pour nous, on va aborder cette éliminatoire de la même manière. Qu’importe le résultat du premier match, on cherchera à préparer le deuxième match de la même manière. Si tu es plus précis ou pas, ou plus nerveux ou pas, ça dépend de beaucoup de facteurs et de l’adversaire. C’est difficile de jouer ce type de matchs car ça sera serré. Ce sera deux matchs de très haut niveau. »

La bataille du milieu de terrain, la clé de cette double confrontation

« Il y a différents aspects importants dans ce type de matchs. C’est difficile à juger quels seront les clés. Nous aimons plus avoir le ballon que l’adversaire, eux le font de manière effective. Dans ce sujet-là, ils ont une très bonne équipe avec des joueurs internationaux. Ce sera compliqué pour les deux équipes. »

Le manque de finition de Barcola

« Dans chaque moment de difficulté, nous aimons le gérer avec l’équipe et avec la mentalité d’être tous ensemble. Ce n’est pas le moment de parler d’individualités, ni le moment de chercher à trouver des choses négatives. Nous cherchons à nous améliorer individuellement et aussi collectivement. C’est la chose la plus importante. »

Comment se travaille l’intensité au quotidien ?

« C’est très facile. Ce sont des matchs où l’entraîneur n’a pas besoin de parler d’intensité et de motivation. Tous les joueurs seront motivés demain. Un excès de motivation peut être un problème, c’est ce qu’on cherche à gérer. Demain, on va voir une équipe qui cherche à gagner le match, dans un stade très spécial pour ce type de match. On est content de partager cela avec nos supporters. Ce sont des moments spéciaux et il faut profiter de cela. »

Garder son calme et gérer les émotions

« J’espère. Ce sera l’une des clés que j’ai vu pendant plusieurs années. Quand ce type de matchs arrive, l’excès de motivation est un problème. Nous savons quel type de matchs nous voulons jouer. Après, il y aura un adversaire avec un gros niveau et qui cherchera à faire le contraire. Ce sont des éliminatoires intenses, différentes et très intéressantes. On a envie de jouer le match de demain et ensuite l’analyser pour préparer le deuxième match. »

L’entraîneur Liam Rosenior peut-il gérer une équipe comme Chelsea ?

« Liam a de l’expérience au haut niveau avec Strasbourg, il jouait de manière très offensive mais aussi bien en défense, On est dans la configuration d’un des matchs les plus importants. On va essayer de jouer de notre façon. »

Une rencontre pour montrer que le PSG a toujours son niveau de champion d’Europe ?

« Nous n’avons aucun doute de notre niveau. Nous nous concentrons sur les choses positives. Il y a des moments plus délicats lors de la saison. On sait qu’il y a toujours des bruits positifs ou négatifs selon les moments. »